Letztes Jahr mussten Hersteller, Reseller und die Belegschaft des Ebensfelder Distributors Systeam auf die Hausmesse "Inform" verzichten. Nun kehrt der Grossist zurück auf die Veranstaltungsbühne: Die Inform 2021 wird wie geplant am 24. September 2021 im Energiepark in Hirschaid bei Bamberg stattfinden.

Über 40 Hersteller sind im Energiepark vertreten. Sie werden ihre neuesten Trends und Entwicklungen in Fachvorträgen und auf den Ausstellungsständen präsentieren. Der eine oder andere Aussteller hat sich dabei besondere Aktionen einfallen lassen: Neben der Möglichkeit eine Mitfahrt im Rallyeauto bei Lexmark zu gewinnen kann man sich bei Acer von einem Schnellzeichner zeichnen lassen. Godex sowie Fujitsu werden ihren Showtruck neben dem Rallyeauto von Dominik Dinkel und dem Food Truck parken.

Umfassendes Hygienekonzept

Eine Systeam-Hausmesse wäre aber keine echte Systeam-Hausmesse, wenn es nicht noch jede Menge Gelegenheit zum Networking und zur Unterhaltung gäbe: Nach der Messe begrüßt der Distributor seine Gäste zu einem entspannten und geselligen Abend in die Brose Arena. Mit internationalen und fränkischen Spezialitäten in fester und flüssiger Form. Die regionale Band "Heaven" wird in diesem Jahr für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Für die Sicherheit sorgt ein umfassendes Hygienekonzept, sowohl für die Messe als auch für die Abendveranstaltung. Es werden die 3G-Regeln angewendet. Zudem besteht die Möglichkeit, sich direkt vor Ort von fachkundigem Personal auf Corona testen zu lassen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.systeam.de/inform/.



Die Systeam-Gäste erwartet in der festlich geschmückten Brose Arena eine Partynacht der Extraklasse.

Systeam-Chef Volker Mitlacher begrüßt sichtlich gut gelaunt die Gäste in der Brose Arena.

Eine Akrobatin zeigt zum Auftakt ihr Können.

Swen Schuur (SSU) und Markus Schmidt (Systeam) sind beeindruckt.

Ein Highlight des Abends ist die launige Verlosung der Hersteller-Rally.

Stefanie und Miriam Mitlacher betätigen sich als unbestechliche Loosfeen.

Systeam-Chef Michael Mitlacher verzweifelt (wie jedes Jahr) an den Handschriften der Gewinnspielteilnehmer.

Streifen kommen nie aus der Mode, das wissen auch Ibrahim Ahmet (Oki) und Joel Trumheller (Star Micronics).

Systeam-Einkaufs- und Vertriebschef Tobias Witt wird das Unternehmen verlassen. Die Gäste erheben das Glas zum Abschied.

André Stutzmann (Brother) und Oliver Müller (Lexmark).

Systeam hat fränkische und internationale Spezialitäten aufgefahren.

Gedrucktes kann eingescannt werden und Eingescanntes kann gedruckt werden: Axel Hirsch (Kyocera) und Jürgen Krüger (Kodak Alaris) profitieren beide von diesem Dokumentenkreislauf.

Michael Goltz (Oki) mit seinem belgischen Kollegen Patrick Arnou.

Catherine Garnier kann durch ihre neue Tätigkeit bei Kodak Alaris jetzt endlich auch die Systeam-Party besuchen. Matthias Hilpert und Andreas Dahms (beide Xerox) freuen sich darüber deutlich.

Für die Kartschewski-Brüder Michael (Kyocera) und Jörg (HP) ist das Familienfest bei Systeam auch ein persönliches Familientreffen.

Adam und Melanie Wolf vom Reichertshofener Druckerservice Concept.

Alte Händlerfreunde: Jürgen Volk (Vomatec) und Swen Schuur (SSU).

Lokalmatadoren mit kurzem Heimweg: Sebastian Spörl (Mitte, Systeam), Maximilian Stadter und Manuel Mohnkern (beide Lunz Computersysteme).

Matthias Faber (HP) und Klaus Schumann (LG).

Oliver Herbrich (Ricoh) und Gerold Schnaidt (Syfit) tauschen Geschichten aus alten gemeinsamen Druckertagen aus.

Stefanie Mitlacher, Markus Schmidt und Miriam Mitlacher (alle Systeam).

Ein Zauberer verblüfft die Gäste mit seinen Tricks.

Matthias Hilpert (Xerox) gratuliert Oliver Reiter zu seinem neuen Posten als Systeam-Einkaufsleiter.

Stefan Rathofer-Kilic mitt Ina Zimbelmann (beide Kyocera).

Gerold Schnaidt und Zoltan Demeter (beide Syfit), charmant eingerahmt von den Systeam-Gastgeberinnen Vanessa Moritz und Angelika Geffel.

Die Bayern 3 Band ...

... lockt die Tänzer auf die Tanzfläche.

An der Cocktail-Bar herrscht Hochbetrieb.

Reinhold Hirschauer und Roland Kastner (beide Fujitsu/PFU) verabschieden sich persönlich vom scheidenden Systeam-Manager Tobias Witt (links).

Die Ricoh-Feierdelegation mit Ulla Risch-Sauer, Egbert Thamm und Ortwin Klinkenberg.

Zoltan Demeter (Syfit) und Stefanie Mitlacher (Systeam) freuen sich schon auf das ChannelPartner-Ski-Event "CP Race" das am 25.04.2020 im Pitztal stattfinden wird.

Am Tag nach der Hausmesse konnten die Systeam-Gäste wieder aus einem interessanten Freizeitprogramm rund um Bamberg wählen.

So erfährt hier eine Gruppe, wie die Mälzerei Weyermann den Rohstoff für Biere in aller Welt herstellt.

Tobias Witt (Systeam) und Oliver Khanzadian (Pharmatechnik) prüfen das Endprodukt.

Auch Stefan Burgis (Systeam) und Armin Weiler (ChannelPartner) sind von der Qualität des Weyermann-Malzes überzeugt.

In all diesen Bieren steckt Malz des Bamberger Spezialmalzproduzenten.

Befreundete Distributoren dürfen auch probieren: Patrick Wetzel und Tom Bartonitz (beide Komsa).

So ist am Ende bei keinem der Systeam-Besuchergruppe Hopfen und Malz verloren.

