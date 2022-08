Für den fränkische Distributor Systeam ist das Konzept der Hausmesse nach wie vor ein wesentliches Element zur Kundenbindung und Kontaktpflege. So setzten die Ebenensfelder die Tradition der Hausmesse "Inform" am 23. September 2022 fort.

Wie im letzten Jahr nutzt Systeam den Energiepark Hirschaid vor den Toren Bamberg als Veranstaltungsort. Zum Abschluss des Messetags geht es dann in die Brose Arena in Bamberg, der Heimspielstätte des Basketball-Bundesligisten Brose Baskets Bamberg ein. Bei leckerem Essen, fränkischem Bier und Cocktails gibt es hier die Gelegenheit den Messetag Revue passieren zu lassen. Für die musikalische Unterhaltung dabei sorgt zunächst die die Bayern 3 Band, gefolgt DJ Tonic, ebenfalls von der Bayern 3 Band.

Vorträge, Zauberer und Superhelden

Doch davor warten erst einmal interessante Messestunden auf die Besucher: Über 50 namhafte Hersteller werden ihre Produkte und Lösungen auf rund 1.600 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, unter anderem von der GfK sowie von Herstellern wie Targus, Epson, Brother, APC, Canon oder Fujitsu.

Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz: So können sich die Besucher mit den Superhelden Iron Man, Hulk, Spiderman, Captain Marvel oder Dr. Strange bei verschiedenen Ausstellern fotografieren lassen. Am Lexmark Stand kombiniert der bekannte Magier und TV-Illusionist Cody Stone unter dem Motto "Smarte Illusionen" verblüffende Zaubereffekte mit witzig raffinierten Tools, Gadgets und simplen Alltagsgegenständen und bei Acer sorgt der Schnellzeichner Clemens Steinhauer in wenigen Minuten für schnelle und treffsichere Karikaturen der Besucher.

Weitere Informationen gibt es unter www.systeam.de/inform/ . Dort können sich Reseller auch für die Veranstaltung anmelden.



Herzliche Begrüßung durch den Chef: Volker Mitlacher eröffnet den Abend in der Bamberger Brose-Arena.

Markus Schmidt (Systeam) und Swen Schuur (SSU) freuen sich auf einen gemütlichen Abend.

Wo Ricoh ist, ist gute Laune!

Nach vielen Monaten der Abstinenz freut sich das Publikum über eine gelungene Abendveranstaltung.

Generationswechsel bei Systeam: Bei der mit Spannung erwarteten Verlosung steht erstmals nicht mehr Seniorchef Michael Mitlacher sondern nun komplett eine zweite Mitlacher-Generation mit Stefanie, Miriam und Matthias auf der Bühne.

Philipp Waloßek (D-Link) und Martin Rademacher (Systeam) arbeiten weiter fleißig an der Netzwerkkompetenz des Ebensfelder Distributors.

Systeam-Chef Michael Mitlacher hat mit Händler-Urgestein Eberhard Bunge schon manche Messe absolviert.

Auch wenn nicht getanzt werden durfte, sorgte die fränkische Cover-Band Heaven für die musikalische Stimmung.

Bayerisch-fränkische Verständigung: Thomas Jank (ChannelPartner) und Volker Mitlacher (Systeam).

Auch die Schwaben sind gut vertreten: Florian Schwarzenbach und Benno Rommel von Rommel Bürotechnik aus Laupheim.

Kurz vor dem Ruhestand lässt sich Staffan Söderberg (Systeam / Despec Nordic) es sich nicht nehmen, nochmals die Bamberger Gastlichkeit zu genießen. Seine Kollegen Micheal Voll (Systeam / Despec Nordic) und Eduard Pscher (Systeam Österreich) komplettieren die internationale Systeam-Delegation.

Dass Systeam bei Dokumentenscannern zugelegt konnte, liegt sicher auch an der engagierten Fujitsu-PFU-Truppe mit Roland Kastner, Midhula Mahendran und Reinhold Hischauer.

Michael Schuster (SSU) und Thomas Jank (ChannelPartner) überzeugen sich von der Qualität des Bamberger Fässla-Biers.

Heute einmal Corona-bedingt keine Luftgitarren. Markus Schmidt (Systeam), Oliver Müller und Matthias Abhau (beide Lexmark) haben trotzdem viel Spaß.

Twitter mal ganz analog: Andreas Voegele (Lexmark) zwitschert mit Susanne Kirster (Systeam).

Alle Druckerhersteller sind Brüder, die einen mehr - die anderen weniger, dass wissen auch Mario Erceg (Brother) und Oliver Müller (Lexmark).

Die geballte Drucker-Reseller-Kompetenz und -Prominenz mit Jürgen Volk (Vomatec), Dirk Weiß (Effzett) und Adam Wolf (Concept).

Frank Weyler (Silex) hat Oliver Reiter (Systeam) einen kompetenten Party-Experten an der Seite.

Bamberg ist immer eine Reise wert: Thomas Jank (ChannelPartner) bedankt sich bei Stefanie Mitlacher (Systeam) für die Einladung zur Hausmesse Inform.

Vor der Abendveranstaltung wurde auch fleißig gearbeitet: Mit gut 40 Ausstellern und rund 400 Besuchern kann Systeam die Hausmesse als vollen Erfolg verbuchen.

Systeam ist längst nicht mehr nur Drucker: APC By Schneider Electric demonstriert auf der Inform die Leistungsfähigkeit der USV-Anlagen.

André Stutzmann zeigt am Brother-Stand die ganze Bandbreite der Label- und Etikettendrucker des Druckerherstellers.

Am Tag nach der Messe erfreut Systeam seine Kunden traditionell mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm rund um Bamberg. Unter anderem konnten sich die Messebesucher über eine Brauereiführung freuen.

Im Kemmern gab es bei der Privatbrauerei Wagner vom Braumeister interessante Einblicke in die fränkische Braukunst, natürlich mit anschließender Verkostung der Erzeugnisse.

