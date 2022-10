Eigentlich läuft das Geschäftsjahr für 2022 für den Ebenfelder Distributor Systeam gut. Beim Pressegespräch im Rahmen der Hausmesse Inform in Hirschaid bei Bamberg erwarten die Geschäftsführer Volker und Michael Mitlacher ein Wachstum von rund vier Prozent über alle Landesgesellschaften hinweg auf gut 635 Millionen Euro.

Für das Deutschlandgeschäft soll der Zuwachs mit etwa fünf bis sechs Prozent sogar noch etwas höher ausfallen. Es hätte aber durchaus mehr sein können, doch Lieferschwierigkeiten der Industrie machte den Franken an der einen oder anderen Stelle zu schaffen. "Wir können nur das verkaufen, was die Hersteller uns liefern", konstatiert Volker Mitlacher. Insbesondere im Kerngeschäft mit Druckern knirschte es ab und an im Liefergetriebe: Hier wird man das Vorjahresniveau wohl nicht ganz schaffen. "Aber das ist Jammern auf hohem Niveau", gibt sich Mitlacher realistisch.

Mehr direkte Distributionsverträge

Was die Verantwortlichen positiv stimmt, ist die gute Entwicklung in anderen Segmenten. Seit einigen Jahren arbeitet man in Ebensfeld an der Erweiterung des Portfolios. So hat sich laut Mitlacher sowohl das das Supplies-Geschäft als auch die Segmente Computing, Netzwerk, Dislpays und Signage sowie Dokumentenscanner gut entwickelt. Bei den vertikalen Märkten heben die Geschäftsführer den wachsenden E-Health-Markt hervor, den sie unter anderem mit Kartenlesegeräten und Spezialtastaturen bedienen. Neu im Portfolio ist der Desinfektions- und Hygienespezialist Schülke, der nun in Kooperation mit HP bei Systeam gelistet ist.

Volker Mitlacher macht aber kein Hehl daraus, dass er mehr direkte Distributionsverträge mit den Herstellern wünscht, damit man im Projektgeschäft besser punkten kann. Daran werde man im kommenden Jahr arbeiten.

Allerdings gehen die aktuellen Entwicklungen auch an Systeam und den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. So hat der Grossist der Belegschaft eine Gehaltserhöhung "über dem üblichen Rahmen" gegönnt, um Krisenauswirkungen etwas abzufedern. Und Investitionen der letzten Jahre in nachhaltige Energietechnologien wie Photovoltaik und eigene Hackschnitzelproduktion aus ausrangierten Paletten macht sich nun schneller als gedacht bezahlt (ChannelPartner berichtete).

Die Hausmesse "Inform" verbuchen die Geschäftsführer als vollen Erfolg. Mit rund 50 Herstellern und etwa 500 Besuchern kann man an erfolgreiche Messen vor der Pandemie anschließen.



Systeam-Geschäftsführer Volker Mitlacher freut sich, dass nur drei von rund 500 angemeldeten Gästen nicht kommen konnten. Da kann man eigentlich kaum von einer "No-Show-Rate" sprechen.

Systeam-Schweiz-Chef Fulvio Giglio kümmert sich zur Freude von Reinhold Hirschauer (PFU) auch um den eidgenössischen Vertrieb von Dokumentenscannern.

Es olivert ordentlich in der Brose-Arena: Oliver Reiter (Systeam) und Oliver Müller (Lexmark).

Die Bayern-3-Band sorgt für Stimmung in der Bamberger Brose-Arena.

So oft wie Swen Schuur (SSU Hard- und Software) schon bei der Systeam-Hausmesse war, könnte ihm Stefanie Mitlacher (Systeam) bald die Ehren-Franken-Würde verleihen.

Für Thomas Koch(links) und Sebastian Krause (rechts, beide CopyData) ist die „Inform“ immer eine Reise wert. Das freut auch Gastgeber Sebastian Spörl (Systeam).

Philipp Walossek (D-Link) mit Nikolai Wisotzky (CPN).

Oliver Herbrich (rechts) ist für Matthias und Volker Mitlacher (beide Systeam) immer ein gern gesehener Gast in Bamberg.

Eduard Pacher (Systeam) mit Reinhold Hirschauer und Midhula Mahendran (beide PFU).

Axel Hirsch (Kyocera), Massimo Scuderi (M.K. Electronic) und Thomas Kalusa (Kyocera) sind nicht nur wegen des guten Bieres nach Bamberg gekommen.

Kevin Donwen, Michael Sigmund und Ortwin Klinkenberg (alle Ricoh).

Für Unterhaltung sorgt auch die Brother-Fotobox...

...die den einen oder anderen Paradiesvogel angelockt hat.

Tim Kunz (Tec.direct), Daniel Aßmann (Bluechip), Thomas Wissner (Printerman), Jürgen Volk (Vomatec) und Melanie Mehlstäubl (Concept) genießen den Abend nach einem langen Messetag.

Der Sänger der Bayer-3-Band wagt sich zur fortgeschritten Stunde mitten ins Publikum.

Frank Weyler (Silex) und Roland Kastner (PFU) gehören schon lange zum "Inform"-Inventar.

Ohne seine Kollegin Susanne Hoh wäre Markus Schmidt (Mitte und rechts, Systeam) im Tagesgeschäft oft aufgeschmissen, das kann André Stutzmann (Brother) bestätigen.

Ina Zimbelmann (Kyocera) mit Armin Weiler (ChannelPartner).

Am Folgetag der Messe denkt sich Systeam immer noch nette Aktivitäten in und um Bamberg für die Gäste aus.

Hier gibt es auf einer Stadtführung zu Ess- und Trinkgewohnheiten im historischen Frankenstädtchen echten Bamberger Wein zu verkosten.

Doch eigentlich ist Bamberg ja für das Bier bekannt. Daher darf der Hopfentrunk beim gemütlichen Abschluss nicht fehlen.

