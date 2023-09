Energie sparen und Geräte für das SmartHome intelligent schalten, das sollen die neuen Produkte im Sortiment des Ebensfelder Distributors Systeam in erster Linie können. Hersteller Nous möchte zudem neue Horizonte smarter Technologien eröffnen und so mehr Komfort in das Leben seiner Kunden bringen. Das komplette Sortiment ist ab sofort bei Systeam ab Lager verfügbar.

Großes Angebot an smarten Produkten

Im Angebot findet sich eine große Auswahl an WiFi- und ZigBee-kompatiblen Produkten. Von smarten Steckdosen und Steckdosenleisten mit Energieverbrauchsmessung über diverse Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Wasserleck-Sensoren bis zu Beleuchtungslösungen und IP-Kameras - Nous bildet ein umfassendes Sortiment ab. Mit der Tasmota-Software werden über WiFi oder ZigBee angeschlossene Geräte per Zeitplan oder Ereignis gesteuert und dabei gleichzeitig der Energieverbrauch gemessen.

"Wir freuen uns, unseren Händlern mit interessanten Margen den Einstieg in die Welt von SmartHome zu erleichtern", erläutert Martin Rademacher, Produktmanager bei Systeam. "Nous Produkte sind bei Nutzern diverser SmartHome Software-Lösungen wie zum Beispiel HomeAssistant sehr beliebt."

"Diese Partnerschaft ist ein spannender Meilenstein auf unserem Weg zu Wachstum und Innovation", sagt Aleksandr Lazurenko, General Manager Nous. "Gemeinsam wollen wir unsere jeweiligen Stärken und Fachkenntnisse nutzen, um wirkungsvolle Lösungen voranzutreiben und die Herausforderungen im Bereich Smart Home Solutions anzugehen."