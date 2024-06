Iris gilt als einer der Vorreiter der Texterkennung. Auch heute noch ist das belgische Unternehmen, dass seit 2013 zum Canon-Konzern gehört" bei OCR- und PDF-Lösungen aktiv. Zudem bietet der Hersteller eine Reihe von Scannern und weitere Dokumentenlösungen an.

Durch die Partnerschaft mit Systeam will Iris nun die Marktpräsenz steigern: "Wir sind glücklich, mit Systeam einen der führenden Distributoren im Bereich Dokumentenmanagement an unserer Seite zu haben", bekräftigt Christian Schmidt, Channel Sales Manager DACH bei Iris. Schmidt lobt vor allem die Fachhandelsausrichtung und hohe Beratungskompetenz des fränkischen Grossisten. So könne man gemeinsam neue Geschäftsfelder erschließen und weiteres Wachstum in den unterschiedlichen Marktsegmenten erzielen.

Hochmargiges Portfolio

Die Produktpalette umfasst auch innovative mobile Geräte zur Belegerfassung wie den IrisPen Reader 8 oder den IriScan Anywhere 6. Laut Systeam eröffnen sich sowohl in Hardware als auch in Software für Handelspartner lukrative Geschäftsmöglichkeiten im Consumer- und Businessbereich. "Die Ernennung zum Iris-Distributor erlaubt es uns, unser Angebot im Bereich Dokumentenmanagement weiterhin konsequent auszubauen", erklärt Systeam-Einkaufsleiter Oliver Reiter.

Reiter ist sich sicher, dass die Systeam-Partner von den hochmargigen Produkten des Iris-Portfolios profitieren können, da sie damit die vielseitigen Anforderungen ihrer Kunden flexibel und profitabel bedienen können.

Mehr zum Thema:

Erlanger Berchkerwa: Systeam feiert Bergkirchweihpremiere

Hausmesse "Inform": Neue Systeam-Generation übernimmt Verantwortung

Channel Exclellence Awards 2024: Wortmann ist wieder bester Vollsortimenter