Videokonferenzen sind aus dem modernen Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken. Mit entsprechenden Plattformen und den passenden Software-Lösungen, KI-unterstützten Verbesserungs- und Effekt-Tools und nicht zuletzt mit der darauf abgestimmten Hardware gewinnen die Konferenzen immer mehr an Qualität und damit an Produktivität.

Eine dieser Kommunikationsplattformen ist Google Meet. Mit Funktionen wie KI-unterstütztem Hintergrundrauschen-Filter, automatischer Kameraanpassung und einfacher Integration in bestehende IT-Infrastrukturen bietet Google auch Hardware, die den Anforderungen der Unternehmen an ihre Kommunikationsinfrastruktur gewachsen ist. Die Lösungen eigen sich für alle Unternehmensgrößen und für unterschiedliche Anwendungsszenarien, von kleinen Meetingräumen bis hin zu großen Konferenzsälen.

Produkte auf der Hausmesse

Mit der Entscheidung, Google Meet Hardware in das Vertriebsportfolio aufzunehmen, will der fränkische Distributor Systeam seine Strategie fortsetzten, den Kunden eine breite Palette an zukunftsweisenden Audio-Video-Lösungen anzubieten. "Die Zusammenarbeit mit Google als Partner ermöglicht es uns, unseren Kunden die neuesten und besten Produkte für moderne Arbeitsumgebungen anzubieten", erklärt Produktmanager Dominik Dütsch. Dabei sollen die Kunden nicht nur von den zukunftsweisenden Funktionen der Google Meet Hardware profitieren, sondern auch vom Know-how und dem hohen Systeam-Service-Level.

Bei der am Freitag, den 20. September 2024, stattfindenden Hausmesse "Inform" wird Systeam auch entsprechende Produkte vorstellen. Die Messe findet im Energiepark in Hirschaid bei Bamberg statt. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.systeam.de/inform/.

Mehr zum Thema:

Inform 2024 in Bamberg: Systeam erwartet über 50 Hersteller bei Hausmesse

Erlanger Berchkerwa. Systeam feiert Bergkirchweihpremiere

Kein (grüner) Strom - kein Rechenzentrum: Dublin gibt Google einen Korb