Systemhäuser können nicht so stark wachsen, wie sie könnten, weil sie das richtige Fachpersonal nicht finden. Das ist das wichtigste Ergebnis der Systemhaus-Studie 2017 von ChannelPartner. Unter dem Fachkräftemangel leiden übrigens zwei Drittel aller Unternehmen aus der ITK-Branche, vor allem Systemhäuser und Distributoren, die Young Potentials oft als nicht attraktiv genug erscheinen.

Hier können wir Ihnen helfen! Seit 2012 arbeiten wir mit dem renommieren Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zusammen und ermitteln gemeinsam Deutschlands "Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche".

Auch dieses Jahr befragt das Great Place to Work®-Institut in Kooperation mit Bitkom, COMPUTERWOCHE und ChannelPartner Unternehmen aus der ITK-Branche und erfasst deren Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität.Wer bei dieser Markterhebung gut abschneidet, hat bessere Chancen qualifiziertes Fachpersonal zu finden und Mitarbeiter enger an sich zu binden - die Loyalität steigt.

In diesem Jahr finden wir gemeinsam mit Great Place to Work® bereits zum zweiten Mal heraus, welche Systemhäuser zu den beliebtesten ITK-Arbeitgebern Deutschlands gehören. Und zum ersten Mal werden wir dieses Jahr herausfinden, welche Distributoren bei ihren Beschäftigten am besten abschneiden.

Möchten Sie auch dazugehören? Dann kontaktieren Sie doch bitte Great Place to Work® und lassen Sie sich von dem Forschungs- und Beratungsinstitut ein Angebot unterbreiten.

Hier erfahren Sie, wie andere ITK-Unternehmen und Systemhäuser von ihrer Teilnahme an den bisherigen Befragungen und dem Wettbewerb profitiert haben.

Auszeichnung der Besten

Darüber hinaus erhalten die besten Unternehmen des Teilnehmerfeldes das international anerkannte Great Place to Work® Qualitätssiegel, differenziert nach Größenklassen. Zudem nehmen die Gewinner des Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber in der ITK" automatisch am branchenübergreifenden Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" von Great Place to Work® teil (möglich ab einer Unternehmensgröße von 50 Mitarbeitern).

Seit 2017 bietet Great Place to Work® auch starke Impulse für Ausbildungsbetriebe. So können Unternehmen der ITK-Branche mit dem Zertifikat für Ausbildungsbetriebe «Great Start!» neben der Wettbewerbsteilnahme auch gezielt ihre Attraktivität für junge Berufseinsteiger unter Beweis stellen.

Die Teilnahme an den Befragungen zur Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität ist auch ohne eine Teilnahme am Wettbewerb möglich. ITK-Unternehmen, die es im Rahmen des Wettbewerbs nicht auf die Beste-Arbeitgeber-Liste schaffen, bleiben zudem anonym und profitieren wie alle Teilnehmer von der wertvollen Standortbestimmung und Entwicklungsunterstützung.

COMPUTERWOCHE-ChannelPartner-Sonderpublikation

Ein besonderes Highlight ist die alljährliche COMPUTERWOCHE-ChannelPartner-Sonderpublikation "Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche", in der den ausgezeichneten Arbeitgebern besonders viel Raum zur Verfügung steht, die eigene Qualität als Arbeitgeber aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Hier finden Sie die vollständige Sonderpublikation als PDF.

Kommunikationspaket für attraktive ITK-Arbeitgeber

ChannelPartner und COMPUTERWOCHE unterstützen Sie mit einem attraktiven Kommunikationspaket. Denn Sie wollen doch sicherlich potentielle Kandidaten auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen und ihnen zeigen, wie arbeitnehmerfreundlich Sie als Systemhaus oder Distributor agieren,

Hier erfahren Sie, wie andere ITK-Unternehmen, Systemhäuser und Distributoren von ihrer Teilnahme an den bisherigen Befragungen und dem Wettbewerb profitiert haben. Und hier finden Sie alle Details, wie Sie es in die COMPUTERWOCHE-ChannelPartner-Sonderpublikation "Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche 2018" schaffen.