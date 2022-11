Für Hersteller und IT-Dienstleister hat sich das Engagement auf der Nürnberger IT-Security-Messe gelohnt, so auch für den WatchGuard-Partner IT-Haus. Auf der Messe zeigte das Systemhaus aus dem Landkries Trier sein gesamtes IT-Sicherheitsportfolio - von der Beratung über einen ersten Cyber-Security-Check bis hin zur technischen Implementierung der IT-Security-Lösungen - inklusive Managed Services.

In den Gesprächen mit Endkunden ging es um Firewall-Konzepte, Endpoint Protection und kontinuierliche Schwachstellenscans. So legen die Vertriebsmitarbeiter von IT-Haus besonderen Wert auf die Analyse der Ist-Situation beim Kunden mit der anschließenden Suche nach der passenden Lösung. In diesem Verfahren kommen alle IT-Security-Aspekte des technisch und wirtschaftlich Machbaren unter die Lupe. Durch den Besuch der it-sa 2022 konnte sich IT-Haus einen guten Überblick verschaffen und will am der it-sa im kommenden Jahr (10.-12.10.2023 in Nürnberg) wieder teilnehmen.

MR Datentechnik

Unter dem Motto "MR Secure World" präsentierte das Nürnberger Systemhaus MR Datentechnik das eigene Security Portfolio - die "MR Suite" - auf einem eigenen Stand auf der diesjährigen it-sa. Im Fokus standen dabei die IT-Security-Lösungen "MR SecureShare" zum Verschlüsseln von E-Mails und "MR DigitalSign" zum rechtssicheren Unterzeichnen von digitalen Dokumenten nach europäischer eIDAS-Verordnung.

Darüber hinaus präsentierte MR Datentechnik in Nürnberg selbst entwickelten "Next Level Printing" Konzepte, um auch beim Drucken, Scannen und Kopieren ein gewisses Sicherheitslevel zu erreichen, etwa mittels der "MR DocumentControl"-Lösung. Ebenfalls ein Bestandteil der "MR Suite" ist "MR S3 Cloudspeicher" für zuverlässige Backups als Schutz vor Ransomware. Messe-Highlight am MR-Stand war der Product-Launch von "MailDefence" - einer Deep Learning- und KI-basierten Security Lösung zur Abwehr von E-Mail-Phishing.

Neben Netzwerken und Produktvorstellungen setzte MR auch auf Fachvorträge der Unternehmenspartner. Aktuelle Trends der Branche und Security Solutions präsentierten Tassilo Totzeck (Hornetsecurity), Marco di Filippo (whitelisthackers), Elisabeth Berg und Sarah Catar (Aruba Network), Oliver Burgstaller (Fortinet), Felix Wandhoff (Veeam Software), Dr. Arno Klein (MR Datentechnik) und Michael Klose (Ingram Micro).

Messe Nürnberg mehr als zufrieden

Auch der Messeveranstalter zieht ein positives Fazit: Mit 15.229 Fachbesuchern und 693 Ausstellern aus 29 Ländern hat sich die it-sa zur europaweit größten Fachmesse für IT-Sicherheit entwickelt.