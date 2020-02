Regina Böckle durchforstet den Markt nach Themen, die für Systemhäuser und Service Provider relevant sind - oder es werden könnten - und entwickelt dazu passende Event-Formate. Alle Artikel des Autors

Digitale Transformation ist in aller Munde. Systemhäuser könnten hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Doch in der Praxis hinken sie ihren Kunden hinterher, so die Erfahrung von Stefan Mende, Head of BUSYMOUSE NEXT bei BUSYMOUSE Business Systems.