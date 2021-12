Ende des Jahres nimmt der Konsolidierungsdruck in der deutschen Systemhausszene noch einmal zu. So hat Christian Cramer, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter, seine Anteile an der Systemhaus Cramer GmbH an die Managed-IT-Services Gruppe von Mehrheitsgesellschafter Harald Quandt Industriebeteiligungen (HQIB) und Cadence Growth Capital (CGC) verkauft.

Gleichzeitig beteiligt sich Christian Cramer an der überregional tätigen IT-Dienstleistungsgruppe und wird dort CEO. Seine Position als Geschäftsführer der Standorte Münster und Hamm behält der 48-Jährige bei, somit bleibt er auch beim Systemhaus Cramer weiterhin operativ tätig. Über DIE Einzelheiten der Transaktion haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Zukauf der Systemhaus Cramer GmbH ist die Managed-IT-Services Gruppe von HQIB und CGC auf 270 Mitarbeiter an sechs Standorten angewachsen und hat sich im Marktsegment für ganzheitliche IT-Lösungen wesentlich verstärkt. Zuletzt hat HQIB Anteile am Systemhaus Horn & Cosifan Computersysteme sowie am Output-Management-Spezialisten PK Office erworben. Alle Niederlassungen und Marken dieser Einzelunternehmen bleiben erhalten. Darüber hinaus soll das Bündnis in Zukunft mit einem gemeinsamen Brand an den Start gehen.

Mit dem Verkauf seiner Anteile am Systemhaus Cramer beginnen für Christian Cramer auch neue Zeiten: "Mir war es wichtig, einerseits die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens zu stellen, das ich vor fast 30 Jahren gegründet habe, und andererseits den weiteren Weg aktiv mitgestalten zu können."

Nun soll Cramer als CEO die Geschicke der Managed-IT-Services Gruppe von HQIB und CGC leiten und plant dort schon weitere Übernahmen. Für ihn ist es wichtig, das organischen Wachstum und die Expansion via Zukäufe mit Bedacht anzugehen: "Wir denken langfristig und werden uns die Zeit nehmen, Neuakquisitionen tief in die Unternehmensgruppe zu integrieren, bevor wir den nächsten Schritt machen."

