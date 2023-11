Die EnBITCon GmbH ist ein innovatives IT-Systemhaus mit Sitz in Bonn, das 2014 von Enrico Bujotzek und Marcel Zimmer gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich auf die Themen IT-Sicherheit, Wireless LAN und OT-/ Industrie-Sicherheit spezialisiert. Das Team von EnBITCon begleitet mittelständische Kunden bei der Projektumsetzung.

Cloud-Lösungen sind dort oft ein fester Bestandteil der IT-Architektur. EnBITCon hat diesen Trend schon früh erkannt. Das Systemhaus fokussiert sich auf moderne IT-Architekturen und unterstützt sichere und performante Cloud-Lösungen für den Mittelstand. Über den Microsoft Azure Peering Service (MAPS) von DE-CIX bietet EnBITCon den eigenen Kunden einen direkten Zugang zur Microsoft Cloud.

Vorteile des Microsoft Azure Peering Services

Der Microsoft Azure PeeringService (MAPS) wurde in enger Zusammenarbeit von DE-CIX und Microsoft entwickelt. MAPS gewährleistet, dass die Cloud-Services von Microsoft zuverlässig und über eine optimierte, sichere Verbindung erreicht werden. Der MAPS-Datenstrom nimmt dabei immer die kürzeste Route zum nächstgelegenen Edge-PoP im Microsoft Netzwerk und wird priorisiert.

Für Marcel Zimmer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei EnBITCon, ist der DE-CIX Service eine professionelle Lösung für eine allgegenwärtige Herausforderung: "Der sichere, schnelle und zuverlässige Zugang zu Microsoft 365 ist für mittelständische Unternehmen enorm wichtig. Im öffentlichen Internet haben sie keinen Einfluss auf die Datenwege und die Sicherheit leidet. Soll diese wiederum mit einem VPN erhöht werden, kommt es häufig zu signifikanten Zeitverzögerungen. Dank MAPS als Zugang zu den Microsoft Anwendungen liegen unsere Latenzen immer unter 20 Millisekunden."

Weiterarbeiten trotz weitreichendem Ausfall

Erst wenige Wochen nutzte eine große Anwaltskanzlei aus Köln den auf MAPS basierenden Service von EnBITCon als es zum Härtetest kam: Eine Störung im weltweiten Netzwerk von Microsoft führte Anfang 2023 zu massiven Ausfällen. Die Kanzlei merkte von allen Problemen nichts, sondern nutzte - dank MAPS - alle Dienste ohne Einschränkungen. Dieser Vorteil zahlt nicht nur auf die Produktivität des Teams, sondern auch auf die Reputation der Kanzlei ein. Termine sind in Gerichtsverfahren auch bei Netzwerkproblemen nicht verhandelbar und der Austausch von E-Mails muss jederzeit möglich sein. Neben Outlook standen auch alle weiteren Microsoft 365 Anwendungen wie Teams, Sharepoint oder Dynamics in vollem Umfang zur Verfügung.

Direkter Weg in viele Netzwerke

Als eines der wenigen Systemhäuser in Deutschland verfügt EnBITCon über eine eigene Autonome System Number (ASN). Seit 2021 agiert das Systemhaus über diese ASN als Provider und erweitert das Portfolio an Managed Services: EnBITCon Kunden können Daten direkt mit anderen Netzwerken sicher und effizient austauschen (peeren). Diese Option nutzt das Unternehmen für den direkten Anschluss an den Microsoft 365 Stack über MAPS und den Datenaustausch mit hunderten von Netzwerken über den DE-CIX GlobePEER Service.

Marcel Zimmer ist überzeugt: "Über das Peering mit DE-CIX können wir unseren Kunden die Konnektivität anbieten, die ein professionelles Arbeiten ermöglicht. Häufig erkennen Unternehmen erst nach dem Umzug in die Cloud, wie wichtig der direkte Zugang in die Cloud-Umgebung wirklich ist. Nach unseren Erkenntnissen erhöht ein dediziertes Peering die Sicherheit um den Faktor 1000. Gerade mittelständische Unternehmen sollten die Risiken durch Distributed Denial of Service (DDoS)- oder Man-in-the-middle-Attacken nicht unterschätzen." Peering senkt den Angriffsvektor auf dem Weg in die Cloud dadurch, dass der genaue Weg der Daten fest vorgegeben und jederzeit nachverfolgbar ist.

Professionelle Connectivity-Lösungen

Immer mehr mittelständische Kunden setzten auch bei betriebswirtschaftlicher Software wie beispielsweise SAP auf die Cloud oder nutzen Anwendungen wie Salesforce. Umso wichtiger wird es, deren zuverlässige Verfügbarkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Unternehmen ihre digitale Souveränität behalten. Dazu zählt auch, dass sensible Daten keine unbekannten Umwege über das Ausland nehmen. Für die Zukunft rechnet Marcel Zimmer damit, dass die Cloud-zu-Cloud-Konnektivität eine größere Rolle einnehmen wird: "Multi-Cloud-Lösungen werden auch im Mittelstand in absehbarere Zeit immer stärker nachgefragt werden. Wir sind sicher, dass wir auch in diesem Bereich von der Zusammenarbeit mit DE-CIX profitieren werden."

Über DE-CIX

Als führender Internet Exchange Betreiber und Interconnection Anbieter helfen wir Unternehmen, neue Wege zu gehen und ihre Konnektivitätsanforderungen zukunftssicher zu gestalten, um die Herausforderung zunehmender Datenmengen und Anwendungen zu bewältigen. Von der einfachen und sicheren Cloud-Anbindung bis hin zur Schaffung gesamter Interconnection-Ökosysteme, we make interconnection easy. Anywhere.

Weitere Informationen finden Sie unter de-cix.net.

