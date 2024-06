Lembruch am Dümmer See liegt 45 Kilometer nordöstlich von Osnabrück. Bremen ist auch nur knapp 100 Kilometer entfernt, nach Hannover sind es etwas mehr als 100 Kilometer. Mittelständische Kunden aus dieser Gegend lädt die Sievers Group zur dritten Ausgabe ihrer Summer Edition.

Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, geht es um 9:30 Uhr offiziell los, das Event endet um 18:00 Uhr. Ort der Veranstaltung findet im Marissa Resort am Dümmer See statt. Bis ca. 14:30 Uhr stellen Repräsentanten der Sievers Group und der Sponsoren (unter anderem HPE, Elo und Hornetsecurity) die neuesten Trends aus der IT-Welt. Security-Spezialist Florian Oelmaier informiert zum Beispiel über die jüngsten Entwicklungen im Darknet. Womit es IT-Admins Tag für Tag zu tun bekommen, das erläutert Florian Coors von HPE Aruba Networking. Weitere Vortragsthemen sind der Agenda zu entnehmen.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Für Nikolai Wiesehahn ist die seit 2022 veranstaltete Summer Edition weit mehr als eine Informationsveranstaltung: "Unsere mehr als 200 Gäste dürfen sich auf innovative und inspirierende Impulsvorträge zu IT-Themen, die den deutschen Mittelstand zurzeit bewegen, freuen - von Cybersecurity und Künstlicher Intelligenz über Customer-Relationship-Management und Human Resources bis zu Nachhaltigkeitsstrategien", so der Marketingleiter bei der Sievers Group.

Von 15:00 bis 18:00 Uhr ist "Active Networking" angesagt: Wer möchte kann an einem Kochkurs teilnehmen oder bei einer Segelregatta auf dem Dümmer See mitmachen. Diese Aktivitäten bilden laut Wiesehahn "den idealen Rahmen, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen, Beziehungen zu vertiefen und gemeinsame Interessen zu entdecken".

Der Veranstalter der Summer Edition, die Sievers Group, wurde 1989 in Osnabrück gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Systemhaus 350 Mitarbeiter und ist auch in Nordrhein-Westfalen vertreten, in Kaarst bei Düsseldorf.



Mehr zur Sievers Group:

Weiterhin organisches Wachstum angestrebt

Die größten Systemhäuser in Deutschland

Deutschlands beste Managed Service Provider 2024

Erneut "HPE Silver Partner“

Managed Services seit 2016