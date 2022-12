In der Belegschaft des Eppelborner Systemhauses Krämer IT und der Tocherfirma ServerEye schlummern viele versteckte Weihnachtstalente. Diese lassen sich auch nicht von ihrem Chef Michael Krämer, ganz in Dieter-Bohlen-Manier, beirren. Artistisch einradelnde Damen ("Das Einzige, was ihr habt, ist ein Rad ab…"), über den dressierten Bürohunde ("Zumindest hat er nicht auf den Teppich gekackt…") bis zur abgebrochenen Darbietung von Junior Frontend Developer Yannick (Dein Talent ist unter Null - und da hab ich schon positiv aufgerundet…) zeigt die ganze Bandbreite der Talente bei den Eppelbornern.

Wer letztendlich zum Gewinner von "Krämer IT sucht den Weihnachtsstar" durch die hochkarätig besetzte Jury gewählt wurde, sehen Sie im Weihnachtsvideo von Krämer IT und Server-Eye:

