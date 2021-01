Die Systemhaus-Szene in Deutschland kommt nicht zur Ruhe. Das Bestreben sich zusammen zu tun, um gemeinsam mehr Kunden besser zu bedienen, bleibt ungebrochen. So hat Horn & Cosifan gemeinsam mit PK Office eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Eine zusätzliche Finanzspritze kam vom neuen Mehrheitsgesellschafter Harald Quandt Industriebeteiligungen (HQIB) und von Cadence Growth Capital (CGC).

Ab sofort tritt Horn & Cosifan mit PK Office gemeinsam am Markt auf, die einzelnen Marken und GmbHs agieren aber eigenständig, auch die Geschäftsführer beider Unternehmen bleben an Bord. Mit dem Zusammenschluss entsteht eine Unternehmensgruppe mit rund 180 Mitarbeitern an den Standorten Mönchengladbach und Frankfurt am Main. Damit gibt es kaum regionale Überlappungen und vom Dienstleistungsportfolio her ergänzen sich beide Unternehmen sehr gut:

Während Horn & Cosifan eigene Rechenzentren in der Rhein-Main-Region betreibt und als Security-Spezialist gilt, offeriert PK Office über 5.200 Kunden Managed Print Services. Gemeinsam wollen beide nun als Managed Service Provider und Lieferantevon digitalen Arbeitsplätzen wahrgenommen werden.

Gunter Horn, der sein Unternehmen 1993 gegründet hat, legt seine Zukunftspläne offen: "Mit dem Zusammenschluss erreichen wir neue Kundengruppen und Vertriebsregionen. Als Full-Service Anbieter für den digitalen Arbeitsplatz können wir uns noch besser positionieren." Zudem sieht sich der Firmenchef mit dem Finanzinvestor im Rücken gut aufgestellt, um weiter anorganisch zu wachsen.

André Nellen, der PK Office 2007 gegründet hat, schätzt an Horn & Cosifan dessen starke Performance als Managed Service Provider und freut sich zudem, seinen Kunden schon bald ein breiteres Angebot an Lösungen für das Büro der Zukunft unterbreiten zu können.

"Wir sind aktiv auf der Suche nach IT-Dienstleistern und IT-Infrastrukturanbietern, die ihre Kräfte unter unsere Plattform bündeln wollen", gibt Gregor Harald May, Geschäftsführer von HQIB die Marschrichtung vor. Sein Pendant bei CGC, Sebastian Eiseler, legt seine Vision dar: "Gemeinsam legen wir nun den Grundstein für nachhaltiges Wachstum im Bereich der Managed Services für den deutschen Mittelstand".