Die im württembergischen Blaubeuren gegründete Bilobit GmbH bietet seit 2010 IT-Security- und Netzwerklösungen für mittelständische Unternehmen, Banken und kommunale Einrichtungen. Am 1. Oktober 2021 ist Bilobit Teil der SMTnet Data Communications GmbH aus Oberndorf am Neckar geworden.

Das schwäbische Unternehmen hat sich auf Managed Services und Serverinfrastrukturen spezialisiert und freut sich über den Neuzugang aus Baden. Denn es gibt viele Übereinstimmungen zwischen beiden Unternehmen und gleichzeitig ergänzen sie sich sehr gut.

Zu den gemeinsam bespielten Kernthemen gehören nun:

IT-Security

Enterprise-Networking

Datacenter-Umgebungen

Unified Collaboration und Communications (UCC)

So soll auch der Firmensitz Blaubeuren und die Marke Bilobit erhalten bleiben, so SMTnet. Denn der schwäbische IT-Dienstleister kennt sich mit Übernahmen gut aus: 1997 als externer IT-Dienstleister gegründet, gewann SMTnet 2004 das Pflegeunternehmen BeneVit als Kunden. 2017 suchte der IT-Dienstleister einen verlässlichen Partner, dem er sich wollte und fand ihn schließlich in der BeneVit. Ein Jahr später, 2018, schloss sich SMTnet der BeneVit Gruppe (2.000 Mitarbeiter) an.

Nach diesen Erfahrungen zeigt sich Raphael Gfrörer, IT-Leiter bei SMTnet, zuversichtlich, was die Bilobit-Integration angeht: "Hier wächst einfach etwas organisch zusammen." Dieser Eindruck teilt auch BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister, der sich mit Bilobit-Geschäftsführer Martin Schmuker auf Anhieb sehr gut verstand. Schon beim ersten Treffen fand man familiäre Gemeinsamkeiten: "Schmucker erzählte mir, dass sein Opa wie meine Familie aus Burladingen stammt. Und schnell hat sich herausgestellt, dass ich schon mit seinem Großvater im Gemeinderat saß", erinnert sich Pfister.

M&A-Berater Mike Bergmann, der die Übernahme von Belobit durch SMTnet begleitet hat, findet ebenfalls gute Gründe für diese Akquisition: "Bilobit beschäftigt deutschlandweit Spezialisten zu Themen wie IT-Security und anspruchsvolle Netzwerke. Insofern freut es mich besonders, dass die SMTnet durch den Unternehmenszukauf in diesem Bereich für die Zukunft nun noch besser als bisher aufgestellt sein wird".

2022 will SMTnet innerhalb der BeneVit Gruppe weiter expandieren: Das 20-köpfige IT-Team von Raphael Gfrörer wird einen Neubau in dem 50 Kilometer von Oberndorf entfernten Mössingen beziehen. Dort befindet sich der Hauptstandort von BeneVit.



Weitere Systemhaus-Fusionen:

Timetoact übernimmt PKS

Gordion und Dierck und Nord-West-Deutchland

Niederländer übernimmt deutschen ERP-Spezialisten

Systemhausgruppe aus Essen kauft weiter zu

TechniData verstärkt sich im Südwesten