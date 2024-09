Derzeit ist die Systemhausgruppe citadelle mit zwölf Standorten in Deutschland vertreten. Dort treten die Mitglieder oft noch unter ihrem eigenen Namen auf, so zum Beispiel die Campus Computersysteme GmbH in Troisdorf bei Bonn. Der Firmenbezeichnung wird dort noch citadelle systems vorangestellt.

Die zwei südwestlich von Stuttgart gelegenen citadelle-Standorte Balingen und Rottweil sind da nun einen weiteren Weg gegangen sind da einen anderen Weg gegangen. Die KnowWare Engineering GmbH, gegründet 1994 in Balingen, und die Richter Computersysteme GmbH, gegründet 1996 in Rottweil, haben sich zu citadelle systems Südwest zusammengeschlossen. Damit werden die ursprünglichen Firmennamen wohl mittelfristig verschwinden.

Die Standorte Balingen und Rottweil bleiben bestehen, genauso wie der Fokus auf die Region Neckeralb. Darüber hinaus wollen die beiden Niederlassungen von citadelle Südwest sich speziell um Kunden aus dem medizinischen Bereich (Arztpraxen) kümmern.

Ob in der näheren Zukunft neue citadelle-Regionen (Mitte, Ost, West, Nord) entstehen könnten und mittelfristig die Einzelmarken aller Mitglieder der Systemhausgruppe verschwinden werden? Wir haben bei der citadelle-Geschäftsührung nachgefragt.

Kommentar des Redakteurs:

Ein einheitlicher Markenauftritt unter dem citadelle-Logo würde sich für alle Mitglieder der Systemhausgruppe lohnen. Denn nur gemeinsam können sie im Wettbewerb mit ähnlich agierenden Unternehmen der teccle group oder Connexta bestehen.



Mehr zu citadelle:



Zwei weitere Niederlassungen in Mitteldeutschland

Neuer CFO und COO Sascha Kurth

Campus Computersysteme GmbH übernommen - Virtualisierung im Fokus

Neuer Vorstand: weiteres Wachstum geplant

PC-Consult aus Niedersachsen - technisches Know-how und Managed Services-Erfahrung