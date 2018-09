Am 27. und 28. September treffen sich Systemhausvertreter, MSPs und CSPs in Düsseldorf zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch und um zu erfahren, wie sie die Digitale Transformation sowohl im eigenen Systemhaus als auch bei den Kunden fördern können. Unser Live Blog wird dann die spannendsten Momente vor Ort einfangen. Schon jetzt teilen wir mit Ihnen die ersten Highlights, die die Besucher in Düsseldorf live erleben werden.