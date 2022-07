Spätestens beim Klick auf die bisherige Systemhauskongress-Event-Site haben Sie die Umbennung in ChannelPartner Kongress gesehen: 2022 schlagen wir für die Teilnehmer unserer seit 17 Jahren etablierten Eventmarke ein neues Kapitel auf. Im Wandel von Systemhauskongress" zu "ChannelPartner Kongress" steckt jedoch mehr als nur ein Namenswechsel.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Viele Systemhäuser haben sich in den vergangenen Jahren transformiert in Richtung MSP/CSP, teils mit einer stärkeren Software- oder Branchenorientierung, und manche haben ihre IT-Beratungs-Services auch um Changemanagement-Aspekte erweitert. Im Zuge dieses Wandels suchen viele einen engeren Schulterschluss mit Cloud Natives, reinen IT-Consultants oder auch Digital-Agenturen - und umgekehrt!

Der ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September in Düssseldorf adressiert diese veränderte Interessenlage sowohl mit einem erweiterten Themen- und Teilnehmerspektrum, als auch mit zusätzlichen Formaten und Möglichkeiten zum Netzwerken.

Anmeldung zum ChannelPartner Kongress

Widmen werden wir uns unter anderem Themen wie Nachhaltigkeit, dem kulturellen Wandel in der IT-Dienstleisterbranche, der Frage, wie sich Kooperationen zwischen Hyperscalern, Digital-Agenturen, Cloud Natives und IT-Dienstleistern nutzwertig gestalten lassen und wie dezentrale Führungsmodelle funktionieren können, ebenso wie einem Überblick über zukunftsträchtige Technologien wie Edge Computing und Process Automation.

Channel only bleibt Programm

Bei aller Veränderung - einem Kernmerkmal bleibt der Kongress auch in neuer Gestalt unbedingt treu: Es bleibt ein Event nur und ausschließlich für den Channel. Aus gutem Grund: Nur so können Partner auch ganz offen über sensiblere Belange und Herausforderungen - zum Beispiel das eigene Unternehmen und die Vermarktung betreffend - sprechen, ebenso wie über Vorhaben, die auch mal nicht so geklappt haben wie geplant.

Beibehalten werden wir zudem die Verleihung von Awards auf Basis von Kundenzufriedenheitsanalysen mit unserem Marktforschungspartner iSCM Institut. Auszeichnen werden wir in diesem Jahr erstmals die "Besten IT-Dienstleister" - ein Begriff, den Kunden verstehen und der es gleichzeitig vermag, unterschiedlichste Geschäftsmodelle der Partner zu erfassen.

Und auch dieses Jahr erwartet Sie auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September in Düssseldorf ein spannendes und abwechslungsreiches Potpouri von Keynotes, Break-out-Sessions, Workshops und Diskussionsrunden. Das Networking kommt natürlich auch nicht zu kurz - wir haben viele Pausen zwischen den einzelnen Programmpunkten eingeplant. Mehr dazu in der Agenda.

Der "Mutmacher" Jakob Lipp wird Ihnen demonstrieren, wie Sie Ihr Gehirn "austricksen" können, um trotz dessen "Trägheit" Neues anzupacken. Entrepeneur Christian Buchholz wird in seiner Keynote aufzeigen, wie sich der die "Digitale Transformation" zur "Nachhaltigen Transformation" wandelt. Alexandra Hanke und Meike Müller werden als Repräsentantinnen zweier erfolgreichen IT-Dienstleister in ihrer gemeinsamen Impuls-Keynote den Themenkomplex ESG (Environmental, Social und Governance) angehen: Ist die "gute" Unternehmensführung mit diversen Mannschaften und nachhaltigem Handeln wirklich ein Wettbewerbsvorteil? Hier sind alle Teilnehmer des ChannelPartner Kongresses zur anschließenden Diskussion aufgerufen.

Anmeldung zum ChannelPartner Kongress