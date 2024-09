Triotronik ist ein Distributor von spezieller Netzwerktechnologie, etwa von Komponenten zur strukturierten Gebäudeverkabelung (RJ45-Koppler, Kabel, etc.). Ferner vertreibt das österreichische Unternehmen klassische Glasfaser- und Ethernet-Technologie, aktive (W)LAN-Komponenten, aber auch Video-Überwachung-Systeme. Im Portfolio des Distributors finden sich Lieferanten wie Extreme Networks, TP-Link, Airwin und andere.

Darüber hinaus stellt Triotronik auch selbst Netzwerkkomponenten her, etwa Glasfaser- und Kupfer-Kabel. Die Patchkabel der Marke "Slim" sind besonders dünn. Und damit möchten die Österreicher das bisherige Kabelchaos in Netzwerkschränken vermeiden.

Mit der Aufnahme der Produkte von Triotronik in sein Portfolio erweitert Nordanex sein Angebot an Netzwerk-Equipment deutlich und erhält zum ersten Mal einen Lieferanten, der nicht in Deutschland ansässig ist. Und darüber freut sich Sascha Tobisch, Account Manager Sales Netzwerktechnik bei Triotronik, ganz besonders: "Die Kooperation mit Nordanex stärkt unsere Position im Markt und unterstützt uns dabei, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten. Gemeinsam werden wir neue Lösungen entwickeln und unseren Kunden ein breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Gemeinsam mit Nordanex werden wir die Zukunft der Netzwerktechnik gestalten", meint der Trotronik-Vertriebsmitarbeiter.

Vermittelt hat diese Kooperation die Regiotec AG, ein langjähriger Nordanex-Partner aus dem badischen Offenburg. Antreiber dieser Zusammenarbeit war insbesondere der Regiotec-Geschäftsführe Norbert Borutta. Wie dieser Prozess genau ablief, das schildert Christin Wittkopf, Managerin Vendor & Contract bei Nordanex: "Unserer Partnerschaft gingen lange und intensive Gespräche voraus, in denen das bestmögliche Konstrukt einer Zusammenarbeit erarbeitet wurde. Von von Anfang an haben wir gemerkt, dass Triotronik unserem Systemhausverbund viele Mehrwerte bietet."

Über eine Geste des Lieferanten hat sich Nordanex' Vendor-Managerin besonders gefreut: "Direkt zu Beginn der Zusammenarbeit hat Triotronik an jeden Nordanex-Partner ein Kennenlernpaket mit Produkten des Hauses gesendet. Das zeigt uns, dass sie hinter der Partnerschaft mit uns stehen und mit unseren Mitgliedern in Kontakt treten möchten. Wir sind gespannt, was wir in unserer Zusammenarbeit erreichen werden."

Wer von den Nordanex-Partnern die aktiven Netzwerkkomponenten und Sicherheitstechnik von Triotronik vertreiben möchte, kann sich in der Akademie des Distributors dafür ausbilden lassen. "Von diesem Schulungsangebot werden viele unserer Mitglieder profitieren", da ist sich Christin Wittkopf ganz sicher.

Die?Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG ist eine Kooperation für Systemhäuser und Fachhändler der ITK-Branche. Inzwischen haben sich über 320 Vertriebspartner diesem Verbund angeschlossenen. Nordanex ist eine Tochter der Fachhandelskooperation Soennecken eG.

