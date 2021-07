Net at Work gilt als einer der wichtigsten Microsoft-Partner in Deutschland. Im Zuge der Vertriebspartnerschaft mit dem Softwarekonzern hat das Systemhaus aus Paderborn auch eine eigene E-Mail-Sicherheitslösung entwickelt. NoSpamProxy ist ein Spam-Filter, Malware-Blocker und ein E-Mail-Verschlüsselungswerkzeug, das bereits über 400 Kunden einsetzen.

Über die Vertriebspartnerschaft mit dem Systemhausverbund Nordanex bekam nun Net at Work einen zusätzlichen Schub für die Vermarktung der eigenen E-Mail-Sicherheitslösung, wie Stefan Cink, dortiger Business Unit Manager, betont: "Für NoSpamProxy haben wir eine ganz klare Vertriebsstrategie: Channel First. Das ist ein klares Bekenntnis zu unseren Resellern. Wir haben langjährige Erfahrung in der Distribution und im Channel, was einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau unserer Partnerstruktur leistet. Wir entwickeln und integrieren NoSpamProxy dazu mit hervorragenden Spezialisten und bewährten Partnern, die ebenfalls langjährige Erfahrungen mitbringen."

Nun soll NoSpamProxy als On-Premises-Softwareprodukt oder als Cloud-Service von Nordanex-Mitgliedern Kunden angeboten werden, wie Christian Weiss, Geschäftsführer des Systemhaus-Verbunds, betont: "NoSpamProxy bereichert das Security-Portfolio in unserem Managed-Service-Programm. Darüber hinaus bietet die Lösung erfreuliche Mehrwerte für unsere Partnerunternehmen und qualitativ hochwertige Angebote für die E-Mail-Sicherheit der betreuten Endkunden."

Und auch ein erstes Nordanex-Mitglied gibt bereits ein Statement zu der am 1. Juli 2021 offiziell verkündeten Vertriebspartnerschaft: "Von dem Security-Konzept der NoSpamProxy-Lösung sind wir überzeugt. Das Produkt erleichtert unsere Prozesse immens, sodass wir mit Net at Work eine strategische Partnerschaft eingegangen sind", äußert sich Marc Hurrelmann, Geschäftsführer beim Nordanex-Managed-IT-Service-Partner Midland IT GmbH.

