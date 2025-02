T.Con-Gesellschafterin Eva Heuer wird Finanzchefin bei dem SAP-Gold-Partner aus Niederbayern. Der bisherige CFO und T.Con-Mitgründer Michael Gulde, der die Finanzen des SAP-Systemhauses seit über 25 Jahren leitete, wird Ende 2025 aus dem operativen Geschäft ausscheiden.

Heuer ist bereits seit 2002 bei dem SAP-Gold-Partner tätig, zuerst bei der Tochterfirma T.Serv, seit 2014 bei der Muttergesellschaft, wo sie zuletzt die Bereiche Personal und Organisationsentwicklung verantwortete. In den letzten Monaten 2024 hat sie sich auf ihre neue Rolle als Finanzchefin gründlich vorbereitet - gemeinsam mit ihrem Vorgänger Gulde. Ihre bisherigen Aufgaben als Personalleiterin übernimmt Volker Schröck, der bereits seit 15 Jahren für T.Con tätig ist - zuletzt als People & Culture-Lead.

"Ich freue mich, die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens nun auch in meiner neuen Verantwortung als Geschäftsführerin aktiv zu gestalten", so Heuer in ihrer Antrittsrede: "Bei uns zählt der Mut, neue Wege zu gehen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln - eine Einstellung, die unsere Arbeit prägt und den Erfolg unseres Unternehmens stärkt. Der Rückhalt der Kolleginnen und Kollegen sorgt für Zuversicht und große Vorfreude", meint die frischgebackene CFO.

Und sie möchte T.Con auch finanzwirtschaftlich ausbauen: "Wir bewegen uns in einem dynamischen Geschäftsfeld mit anspruchsvollen Herausforderungen. Digitalisierung, KI, Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit stehen bei uns ganz oben auf der Agenda. Ich werde unsere Strategie mit Herz und Verstand darauf ausrichten, diese Themen entschlossen und im Sinne unserer Unternehmenswerte voranzubringen", so Heuer weiter.

Ihr Chef, der T.Con-CEO Karl Fuchs, ist überzeugt, dass ihr dieses Vorhaben gelingen wird: "Eva hat einen unschätzbaren Anteil an der Entwicklung unseres Unternehmenserfolgs - gerade auch im Hinblick auf unsere Werte und unser von Freiheit und Verantwortung gesteuertes Prinzip der Mitarbeit."

Michael Gulde, Stefan Fiedler und Karl Fuchs haben T.Con 1999 gegründet. Sie starteten in einer Doppelhaushälfte in Deggendorf, mittlerweile beschäftigt der SAP-Gold-Partner 450 Mitarbeiter am Hauptsitz in Plattling in Niederbayern, sowie in den Niederlassungen Passau, Regensburg, Heilbronn, Berlin und Hamburg. Ein Vertriebsstandort befindet sich noch in den USA - in Austin/Texas. Bis auf den scheidenden CFO Gulde sind die T.Con-Gründer noch im Unternehmen tätig: Karl Fuchs als CEO und Stefan Fiedler als CIO. Komplettiert wird das Führungsteam durch Thomas Blöchl (COO), Eva Heuer (CFO) und Volker Schröck (HR-Chef).



