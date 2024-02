Als Senior Vice President (SVP) Sales Germany bei T-Systems folgt sie Laura Vantellini nach, die diese Position seit Mai 2022 innehatte. Genauso wie sie berichtet Anderl an Urs M. Krämer, Geschäftsführer Commercial bei T-Systems.

Ihre Berufslaufbahn begann die neue T-Systems-Vertriebsleiterin in der Automobilindustrie - als Projektmanagerin IT bei Daimler Chrysler. Nach ihrem Wechsel zur Deutschen Telekom 1999 bekleidete Anderl verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Service, sowohl national als auch international, unter anderem auch in Singapur und Japan.

Von 2011 bis 2016 war sie bei T-Systems als Global Account Managerin für die Großkunden Volkswagen und Mercedes-Benz Group zuständig. Danach leitete Anderl zwei Jahre bei der Telekom konzernweit das Performance Management im Bereich HR Development. In den letzten fünf Jahren war Anderl Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service in der Telekom Deutschland und dort für den Bereich Serviceentwicklung und Innovationen verantwortlich.

Als SVP Sales Germany soll Anderl die Beziehungen zu Bestandskunden ausbauen und natürlich auch neue Kunden in Deutschland für die Telekom-Tochter gewinnen. Auf diese Aufgabe freut sie sich schon: "Wir wollen Kunden zu Fans machen -die optimale Verknüpfung von Menschen und künstlicher Intelligenz (KI) ist uns besonders wichtig."

» c.m.c. 2024 - channel meets cloud c.m.c. - channel meets cloud - Die Konferenz für IT-Dienstleister, Cloud Natives, MSP und CSP: 17.+18. April 2024 in München.

Anmelden mit Blindbird-Ticket bis zum 29.02.2024 - Rabattcode: CMC-BLINDBIRD Hier anmelden!

Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom, lobt die neue Deutschland-Vertriebsleiterin über den grünen Klee: "Mit ihrer umfassenden Erfahrung ist Elke eine wertvolle Bereicherung für unser Team. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Als Digitalisierungspartner wollen wir unsere Unternehmenskunden begeistern und ihnen die passenden KI-Lösungen anbieten. Elke ist die perfekte Besetzung dafür", so der T-Systems-Chef weiter.



Mehr zu T-Systems und Telekom:



Ferri Abolhassan wird neuer Vorstand T-Systems

-Systems unter den Top 25 IT-Dienstleistern Deutschlands

Die Geschichte von T-Systems

Detecon mit neuer Marketingleitung

Großauftrag bei der WHO

Telekom-Chef droht mit Investitionsverlagerung ins Ausland

Kosten sparen und Stellen abbauen