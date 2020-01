Talend hat Christal Bemont, zuvor Chief Revenue Officer (CRO) bei der US-SAP-Tochter Concur, zur neuen Chefin ernannt und in den Vorstand des Unternehmens berufen. Vorgänger Mike Tuchen bleibt dem Unternehmen als Mitglied des Board of Directors erhalten.

Ebenfalls von SAP Concur konnte Talend Ann-Christel Graham als neue CRO und Jamie Kiser als CCO verpflichten. Graham war stolze 22 Jahre bei SAP, Kiser über sechs Jahre. Die neuen Führungspersönlichkeiten sollen ihre Erfahrung im Bereich Deep Cloud einbringen, um die nächste Wachstumsphase von Talend einzuläuten.

"Als CEO von Talend hat Mike eine mehrjährige Wachstumsstrategie erfolgreich umgesetzt. Dank ihm nimmt das Unternehmen heute fast 250 Millionen Dollar im Jahr ein und steht als führender Anbieter im Bereich Cloud-Integration glänzend da", erklärt Steve Singh, Chairman of the Board von Talend und bis 2017 über 23 Jahre selbst bei SAP Concur. "Ich möchte ihm für seine Vision und seine Führungsqualitäten danken."

Die neue CEO, Christal Bemont, bringt über 25 Jahre Erfahrung aus Technologiekonzernen und Expertise über Go-to-Market-Strategien zur Skalierung von Cloud-Unternehmen mit zu Talend. Weiterhin gehören die digitale Transformation, die Expansion in neue Märkte sowie die Zusammenarbeit mit Vertriebskanälen und Partnern zu ihren Stärken.

In den neun Monaten als CRO bei SAP Concur war Bermont für die Entwicklung und Umsetzung aller Go-to-Market-Strategien verantwortlich. Zuvor hatte sie dort rund 15 Jahre verschiedene Vertriebs- und Führungspositionen inne. Weitere Stationen Bemonts waren etwa Motorola und Clarify.

"Talend hat dank seiner Position jetzt die einmalige Chance, den mittlerweile milliardenschweren Cloud-Markt ins Visier zu nehmen", erklärt Bemont. "Ich freue mich sehr, diesem Unternehmen beizutreten und gemeinsam mit meinem Führungsteam und einer Gruppe hochtalentierter Mitarbeiter Talends Dynamik im Cloud-Bereich zu nutzen und das Geschäft zu befeuern."

Ann-Christel Graham und Jamie Kiser

Ann-Christel Graham, die in die neu geschaffene Position der Chief Revenue Officer bei Talend berufen wurde, bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der Führung von SaaS-Vertriebsabteilungen in das Unternehmen ein. Zuletzt war sie als VP Sales Enterprise Clients bei SAP Concur für das Management millionenschwerer Verkaufszyklen an Fortune-1000-Unternehmen und den Aufbau von Vertriebsteams verantwortlich. Davor war sie bereits in verschiedenen Vertriebspositionen mit jeweils zunehmender Verantwortung bei SAP Concur tätig.

Zusätzlich kommt Jamie Kiser als Chief Customer Officer zu Talend. Sie war vorher über sechs Jahre bei SAP Concur in verschiedenen Rollen im Produktbereich, dem Service und der Implementierung tätig, zuletzt als VP Global Public Sector.

Neue Führungskräfte bei Talend in Europa

In dem Zusammenhang gab Talend auch neue Führungskräfte für Vertrieb und Marketing in Europa bekannt. Muriel Raffatin ist seit kurzem als Head of EMEA Marketing tätig, und Gareth Vincent wird nächsten Monat als General Manager EMEA ins Unternehmen eintreten.

Talend gab außerdem bekannt, dass Nanci Caldwell aus dem Vorstand ausscheidet. "Ich möchte Nanci für ihren herausragenden Beitrag für Talend danken. Es war mir das größte Vergnügen, mit ihr zusammenzuarbeiten", fuhr Steve Singh fort. "Nancis umfangreiche Erfahrung in der IT-Branche und in öffentlichen Aufsichtsorganen ist für uns von unschätzbarem Wert gewesen."

