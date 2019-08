Die kalifornische Softwareschmiede Talend hat Lauren Vaccarello als Chief Marketing Officer bestellt. Als Fachfrau für digitales B2B-Marketing hat bereits zwei Fachbücher veröffentlicht und wurde für ihre bisherige Arbeit unter anderem als „Top 50 Women in Revenue“ sowie als „Most Influential Women in Business“ genannt. Sie leitet bei Talend die Marketingorganisation des Unternehmens und verantwortet das Branding.

Vor ihrem Wechsel zu Talend hat Vaccarello seit 2005 bereits beträchtliche Marketingerfahrung in der SaaS-Branche gesammelt. Unter anderem war sie zuvor Vice President of Marketing bei Box oder etwa Senior Director und Head of Marketing bei Salesforce.

„Ich freue mich sehr, Lauren Vaccarello als CMO begrüßen zu dürfen“, sagt Talend-CEO Mike Tuchen zur Personalie. „Sie ist eine dynamische Führungspersönlichkeit und verfügt über umfassendes Wissen der Softwarebranche. Sie hat ihre Fähigkeiten bei der erfolgreichen Umsatzsteigerung in SaaS-Unternehmen ebenso wie bei deren Ausbau des Kundenstamms und der Stärkung der Kundenbindung mithilfe modernster Marketingtechnologien unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr, gerade im Hinblick auf die Fortführung unseres weltweiten Wachstums.“

„Zweifellos sind Daten für jedes Unternehmen zur wichtigsten Ressource geworden“, erklärt Lauren Vaccarello. „Damit sie jedoch von Nutzen sind, müssen Daten aktuell und zuverlässig sein. Schlussendlich ist dies der zentrale Wert, den die Integrations- und Integritätslösungen von Talend in einzigartiger Weise bieten. Ich freue mich sehr darauf, ein großartiges Team zu verstärken und es dabei zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit von Talend einem breiteren Kundenkreis auf der ganzen Welt zu präsentieren.“