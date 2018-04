Wer einen Tinten-Multifunktionsdrucker mit richtig niedrigen Seitenpreise sucht, trifft unwillkürlich auf ein Gerät mit fest installierten Tanks, die sich mit Tinten aus Flaschen nachfüllen lassen. In diesem Bereich ist die Ecotank-Serie von Epson bereits etabliert. Hatten die ersten Gerätegenerationen noch mit Defiziten zu kämpfen, gelingt dem Hersteller mit dem Epson Ecotank ET-2750 eine clevere Weiterentwicklung: Die Tanks sind nicht mehr seitlich angedockt, sondern vorne ins Gehäuse integriert. Um den Drucker kompakt zu halten, baut Epson das Gerät höher als die Vorgängervarianten. Gleichzeitig lässt sich der Tintenstand von vorne ablesen - das erleichtert die Bedienung.

TEST-FAZIT: Epson Ecotank ET-2750

TESTERGEBNIS (NOTEN) Epson Ecotank ET-2750 Qualität (40%) 2,28 Geschwindigkeit (20%) 4,36 Handhabung (15%) 1,76 Ausstattung (15%) 4,49 Service (10%) 1,30 Auf-/Abwertung -0,25 (Apple Airprint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, App, Epson Connect) Testnote befriedigend (2,60) Preisurteil zu teuer

Der Epson Ecotank ET-2750 dokumentiert im Test, dass der Hersteller bei der aktuellen Generation seiner Tank-Multifunktionsdrucker Vieles richtig macht: So ist das Nachfüllsystem mit tropfsicheren Tintenflaschen und individuellen Einfüllstöpseln überlegt gelöst. Hände und Möbel bleiben von Tintenspritzern beim Einfüllen der Tinte verschont. Dank des üppigen Tintenvorrats im Lieferumfang sind die Seitenpreise nach wie vor extrem niedrig. Und auch wichtige Funktionen sind nachgerüstet: So lassen sich mit dem Multifunktionsdrucker Randlosdrucke erstellen und Blätter automatisch doppelseitig bedrucken. Insgesamt wird der ET-2750 dadurch zu einem runden Paket, das sich die Auszeichnung "Innovative Technik" verdient hat.

Trotzdem gibt es auch Grund zur Kritik: Denn für einen Anschaffungspreis von derzeit rund 350 Euro (UVP) ist das Display zu klein, der Papiervorrat etwas mager und die Druckgeschwindigkeit insgesamt nicht hoch genug. Allerdings bleibt die Erkenntnis, dass es der Hersteller ernst meint mit den selbst nachfüllbaren Tankdruckern.

Neben dem ET-2750 bietet Epson noch die Modellvariante ET-2700 an. Der Kombidrucker ist zwar günstiger im Anschaffungspreis, allerdings fehlen einige Dinge wie Display, SD-Kartenslot und Apple Airprint-Funktion. Gleichzeitig kann er nicht automatisch, sondern nur manuell doppelseitig drucken.

Pro

+ gutes Nachfüllsystem

+ sehr günstige Seitenpreise

Contra

- teuer in der Anschaffung

- mäßiges Arbeitstempo

Verbrauch - viel Tinte im Lieferumfang

Um den Epson Ecotank ET-2750 mit Tinte zu befüllen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen, sind die Flaschen mit einem Tropfstopp versehen. So lassen sie sich kopfüber auf den entsprechenden Tank setzen. Ungewollte Spritzer bleiben aus, solange Sie die Flasche nicht drücken. Das gilt auch für die Befüllung selbst. Die Tinte fließt erst in den Tank, wenn die Flasche sicher auf dem jeweiligen Einfüllstöpsel sitzt. Gleichzeitig können Sie die Farben nicht verwechseln, denn die Stöpselformen unterscheiden sich je nach Farbe. So passt nur beispielsweise der schwarze Tank zur schwarzen Flasche - das ist sehr lobenswert.

Im Lieferumfang des Epson Ecotank ET-2750 sind zwei Flaschen Schwarztinte für insgesamt 14000 Seiten enthalten. Für die Farben Cyan, Magenta und Gelb finden sich je eine Flasche im Paket, deren Inhalt für jeweils 5200 Seiten ausreichen soll. Laut Epson soll der Tintenvorrat einen Durchschnittsverbrauch von drei Jahre abdecken. Legen wir die Preise im Nachkauf zugrunde, liegt dem Epson Ecotank ET-2750 Tinte im Wert von rund 57 Euro bei. Es errechnen sich Seitenpreise von 0,21 Cent für das schwarzweiße und 0,52 Cent für das farbige Blatt - ungemein niedrige Folgekosten, die Sie mit Patronen nie erreichen können.

Auch im Stromverbrauch erweist sich der ET-2750 als genügsam: Betätigen wir den Netzschalter, trennt sich der Multifunktionsdrucker komplett vom Stromnetz. Im Ruhezustand regelt er den Strombedarf auf 0,3 Watt über USB und 0,7 Watt im Netzwerkbetrieb herunter.