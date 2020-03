Mit der neuen Partnerschaft zwischen der Tarox AG und der Eizo Europe GmbH können die Westfalen jetzt auch High-End-Monitorlösungen anbieten. Der hohe Qualitätsanspruch beider Unternehmen stehe für das Verbindende der Kooperation, betonen Tarox und Eizo übereinstimmend.

Eizo, vor mehr als 50 Jahren gegründet, ist das japanische Wort für Bild. Die Europazentrale des Konzerns steht seit 2012 in Mönchengladbach. Das Unternehmen hält den kompletten Entwicklungs- und Herstellungsprozess in eigenen Händen und versteht sich als Innovationstreiber sowie Qualitätsführer in der Monitortechnologie.

Zielgruppe für die Produktkombination aus Workstation und Spitzenmonitor sind professionelle User mit Ansprüchen auf perfekte Darstellung und rasche Echtzeit-Verarbeitung von Daten. Insbesondere Architekten und Grafikdesigner, Konstrukteure und Entwickler in der Industrie oder Programmierer und Animations-Designer sollen als Kunden erreicht werden.

Lücken im Channel adressieren

„Angesichts unserer vielen Gemeinsamkeiten wurde es höchste Zeit für diese Zusammenarbeit“, sagt Joachim Schwate, Manager Distribution, Retail, Online bei Eizo Europe: „Beide Partner verfügen hierzulande über langjährige Erfahrungen, schätzen die Märkte ähnlich ein und identifizieren sich mit ihren hochwertigen Produkten. Unsere High-End-Monitore passen ideal zu den hochwertigen Workstations von Tarox. Hinzu kommt die klare Überzeugung, dass wir gemeinsam noch Lücken im Channel schließen können.“

„Eizo steht wie Tarox für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit“, erklärt Tarox-Einkaufsleiter Ecevit Güneser. „Für die professionelle Bildbearbeitung haben wir nun unser Portfolio optimal ausgebaut – ob für zahlreiche Anwendungen in der Industrie oder in den kreativen Arbeitsbereichen der Architekten, Designer und Animationsfilm-Programmierer.“

Aufgrund der hohen Material- und Fertigungsqualität gewährt Eizo auf die meisten Modelle die extra lange Garantiezeit von fünf Jahren inklusive Vor-Ort-Austauschservice. Dieses Leistungsversprechen stehe für hohe Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit, wirbt Tarox.