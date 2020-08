Mit nur einer Anmeldung vom Einkaufsportal zur Cloud Solution, das bietet ab sofort die Tarox AG für ihre rund 50 verschiedenen Microsoft Cloud-Dienste in ihrem Tarox Pro Portal an. Mit dem einfachen Single-Sign-On können nun Reseller der Einkaufsverbände Synaxon und Nordanex mit nur einer Anmeldung von ihrer Einkaufsplattform Office 365-Lizenzen buchen. Die Integration weiterer Verbände und Plattformen sei bereits in der Umsetzung, heißt es aus Lünen.

Bisher gesonderte Anmeldung notwendig

Nun wird der Reseller nach seiner Wahl für einen der mehr als 50 verfügbaren Microsoft Cloud Services von der Einkaufsplattform des Verbands direkt ins Tarox Pro Portal weitergeleitet und kann dort die Buchung abschließen. Bei Tarox als Microsoft CSP-Distributor ist keine zusätzliche Anmeldung nötig, der sonst übliche doppelte Aufwand entfällt somit.

„Viele Reseller nutzen die Vorteile von Einkaufsverbänden“, erklärt Kristian Krause, Leiter der Abteilung Tarox Data. „Wenn sie dann eine Cloud-Lösung buchen möchten, mussten sie bisher allerdings immer bei dem jeweiligen Distributor, zu dem sie weitergeleitet werden, einen Extra-Account mit neuen Zugangsdaten anlegen. Das hat viele gestört. Deswegen haben wir gemeinsam mit den Einkaufverbänden eine Lösung entwickelt und den Buchungsprozess über eine neue Schnittstelle in das Tarox Pro Portal integriert. Das kommt bei den Nutzern bisher super an.“

Für Fragen und weitere Informationen zur Single-Sign-On-Lösung steht das Team von Tarox Data unter diesem E-Mail-Link zur Verfügung.