Wessen Server noch nicht in der AMD/Microsoft-Konfiguration arbeitet und wer sein System upgraden möchte, bekommt beim IT-Hersteller und -Distributor Tarox AG bis zu 750 Euro gutgeschrieben. Voraussetzung ist, dass das alte System im Rahmen dieser Aktion in Zahlung gegeben wird.

Dabei sei es unerheblich, ob das alte System von einem Drittanbieter oder der Tarox-Eigenmarke stamme. Entscheidend sei allein, dass beim neuen System eine Konfiguration mit AMD-Prozessoren und Microsoft-Betriebssystem gewählt wird, heißt es weiter aus Lünen.

„In Zeiten, in denen die Bedeutung von Home-Office immens zunimmt, erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig die richtige Server-Ausstattung ist“, erklärt Alexander Linnemann, Leiter Consulting bei Tarox. „Nur so lässt sich im Team effizient und effektiv arbeiten. Bei unserer aktuellen Aktion möchten wir mit einer Art Abwrackprämie einen lukrativen Anreiz schaffen, die IT schnell und günstig zukunftsfähig zu machen.“

Die aktuelle Aktion ist auf 250 Vorgänge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrenzt und läuft nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vom 1. Februar bis zum 31. März 2021. Sie gilt sowohl für bestehende Partner als auch für Neukunden. Es geht los bei einem Nettoumsatz von bis zu 1.500 Euro pro Gerät mit einer Prämie von 150 Euro und erhöht sich gestaffelt bis zur Höchstprämie von 750 Euro auf Server-Systeme von über 5.000 Euro pro Gerät.

Einfacher Austausch mit kostenfreier Abholung

„Es ist ein wenig so, wie man es von einem simplen Umtausch beim Online-Shopping kennt“, so Linnemann weiter. „Als Kunde melde ich mich bei Tarox und sage, welches System ich aktuell nutze und welche neue Konfiguration ich gerne hätte. Wir prüfen das Ganze kurz und senden einen Abholschein für den Alt-Server zu. Dann lassen wir ihn von unserem Speditionspartner abholen – natürlich komplett kostenfrei – und liefern das neue Wunschsystem. Fertig.“

Weitere Informationen und die detaillierten Konditionen finden sich auf der Tarox-Aktionsseite unter diesem Link.