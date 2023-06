Durch die Vereinbarung können TD Synnex-Partner in Deutschland auf die gesamte Palette an Möbeln und Zubehör der weltweit agierenden Humanscale Corporation zugreifen. Unter den Produkten befinden sich nachhaltig produzierte Stühle, Monitorarme, Docking-Stationen, Sitz- und Steh-Arbeitsplätze, Beleuchtung sowie weiteres ergonomisches Zubehör. Die Produkte sollen das Arbeitsumfeld hinsichtlich des Komforts von Mitarbeitern im Büro oder außerhalb durch ergonomische Erleichterungen verbessern.

Trend zu mehr Ergonomie

Die Stärkung des Portfolios bei TD Synnex unterstützt den nach der Pandemie wachsenden Trend zu Investitionen in modernisierte Arbeitsplätze, erklärt der Distributor weiter. Laut einer IDC-Studie wollen 85 Prozent der europäischen Unternehmen Veränderungen an ihrer Arbeitsumgebung vornehmen, jeweils hälftig in Verbesserung bestehender Räume sowie in deren Neueinrichtung. Mit den Produkten von Humanscale kann TD Synnex nun auch bei Projekten zur Aufwertung des Arbeitsplatzes mit einem umfangreichen Angebot an ergonomischen Büromöbeln und IT-Zubehör dienen.

"Wir merken deutlich den Investitionsschub, der durch Unternehmen seit der Pandemie geht, um ihre Arbeitsumgebungen attraktiver, komfortabler und kollaborativer zu gestalten", sagt Konrad Seebauer, VP Operations DACH & Endpoint Solutions Deutschland bei TD Synnex. "Es wird vor allem in eine verbesserte Technologie, neue Raumgestaltung sowie moderne Möbel und Zubehör investiert. Die Aufnahme von Humanscale in unser End-to-End-Portfolio ermöglicht es unseren Partnern, gesamtheitliche Lösungen für die moderne Arbeitsumgebung aus einer Hand zu entwickeln, indem sie unser breites Technologieportfolio nutzen."

Weltweit renommierter Hersteller

"TD Synnex ist seit über zehn Jahren ein starker Partner in den USA und Kanada", erklärt Heather Fennimore, President Global IT Solutions bei Humanscale. "Wir freuen uns, die Beziehung auf Europa auszuweiten, was ein neues Vertriebsnetz eröffnen und unsere globale Präsenz verbessern wird. Vor allem freuen wir uns darauf, mit unserem Portfolio an ergonomischen Produkten und Lösungen einer neuen Zielgruppe zu helfen, komfortabler zu arbeiten.

"Dass Humanscale für die Verwendung umweltverträglicher Materialien in seinen Büromöbelprodukten sowie für die Effizienz und die Abfallreduzierung in seinem Herstellungsprozess ausgezeichnet wurde, passt perfekt in unsere ESG (Environmental Social Governance)-Strategie", ergänzt Seebauer. "Ich freue mich, mit diesem Hersteller unser Portfolio ergänzen zu können."

Seebauer weist zudem darauf hin, dass Partner bei Projektanfragen durch das deutschsprachige Humancales-Team und TD Synnex unterstützt werden. Je nach Projektgröße besteht auch die Möglichkeit, Demo-Units aus dem umfangreichen Angebot an hochwertigen ergonomischen Büromöbeln und IT-Zubehör zu erhalten.

Der weltweit agierende Humanscale betreibt auch einen Online-Shop sowie eine Niederlassung in Nürnberg und vertreibt bisher seine Produkte über lokale Büroeinrichter in Deutschland. Weitere Informationen über das TD Synnex-Portfolio an Ergonomie-Lösungen gibt es per E-Mail unter diesem Link.