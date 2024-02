Broadliner TD Synnex hat eine Distributionsvereinbarung mit Wasabi Technologies Inc., einem Anbieter für Cloud-Storage mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, geschlossen. Ziel des Vertrags ist es, kosteneffiziente und leistungsstarke Cloud Storage-Lösungen für Unternehmen in der EMEA-Region anzubieten. Das Angebot ist ab sofort für TD Synnex-Vertriebspartner in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Frankreich und den Benelux-Ländern verfügbar. Die übrigen Länder folgen in den kommenden Wochen. Wasabi erweitert damit sein Distributoren-Netzwerk, dem bisher Exclusive Networks und Ebertlang (wo Wasabi die technische Grundlage für den S3-kompatiblen Cloud-Speicher "EL storage" ist) angehören.

Erschwinglicher Speicher gefragt

Mit den Lösungen von Wasabi adressiert TD Synnex die Nachfrage nach kalkulierbarem und erschwinglichem Cloud-Speicher, der gleichzeitig Schutz vor Ransomware durch unveränderbare Datenkopien und vollständige Datenredundanz verspricht. Neben den eigenen Services bietet TD Synnex Zugang zum Partnerportal von Wasabi sowie auf Allianzen mit führenden Datenmanagement- und Backup-Anbietern. Die Partnerschaft erweitert die breits bestehende Vereinbarung zwischen Wasabi und TD Synnex in den USA.

"Wasabi ist eine wichtige und absolut sinnvolle Ergänzung, die eine neue Dimension in unser umfangreiches Portfolio an Cloud-Lösungen bringt", sagt Anthony Greenhalgh, VP Hybrid Cloud Europa bei TD Synnex. "Wir freuen uns sehr, dass wir mehrere Hersteller zusammenführen können, um eine komplette Hybrid-Cloud-Backup-Lösung anzubieten. Dies ist ein großartiges Beispiel für die Breite und Tiefe, die TD Synnex bieten kann, und dafür, wie wir unsere Partnerschaften mit führenden Rechenzentren und Cloud-Lösungen nutzen können, um hybride Wertschöpfungsangebote zu liefern, die die Nutzung von Cloud- und On-Premises-Optionen optimieren."

"Dies ist eine bahnbrechende Allianz, die die Reichweite von Wasabi in der Channel-Community erheblich erweitert", so Jon Howes, VP und General Manager EMEA von Wasabi über den Vertrag. "TD Synnex verfügt über die Ressourcen und das Know-how, um Partner bei der Maximierung der Opportunities zu unterstützen, die Wasabi Cloud Storage bietet und um Kunden skalierbare Kapazitäten und Schutz vor Ransomware zu bieten. Wir freuen uns darauf, die Akzeptanz von Wasabi über das umfangreiche Partnernetzwerk von TD Synnex zu beschleunigen."

Interessierte Vertriebspartner können ausführliche Informationen zum Angebot von Wasabi Technologies per E-Mail unter diesem Link bei den Spezialisten von TD Synnex anfordern.

