Die TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG hat ihre beiden Webshop-Systeme InTouch und InTouch4me mit neuen Funktionen ausgestattet. Während InTouch den klassische Fachhandel, Systemhäuser und Retailer adressiert, soll InTouch4me als "White-Label-Webshop" bei der Digitalisierung und Automatisierung von Angebots- und Verkaufsprozessen unterstützen. Etliche Highlights sollen für Vertriebspartner und deren Endkunden ein erstklassiges Online-Einkaufserlebnis bieten.

"Nah am Kunden zu sein, Anforderungen und Bedürfnisse aufzunehmen und daraus Entwicklungen abzuleiten sowie gleichzeitig auch neue Funktionen einzubinden - das ist für mich die Basis, auf der wir die kontinuierliche Optimierung unserer Systeme vornehmen", erklärt Konrad Seebauer, VP Operations DACH & Endpoint Solutions Deutschland bei TD Synnex. "Schnell, komfortabel und intuitiv zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, und das 24/7, ist unser erklärtes Ziel bei allen Neuentwicklungen im E-Commerce-Umfeld. Denn nur dann, wenn unsere Partner zu der von ihnen gewünschten Zeit ihre Bestellungen absetzen können - nur dann haben wir es richtig gemacht."

InTouch & MyInTouch

Neben den bekannten Funktionen, wie Konfigurator, Produktinfos, Merklisten und Preis- und Verfügbarkeit oder der Chat-Funktion, bietet InTouch zusätzlich eine automatische Benachrichtigungsfunktion bei Produktverfügbarkeit, das Einbinden von Projektverträgen und Endkundenkonditionen sowie eine Track & Trace-Sendungsverfolgung mit Benachrichtigung. ESD-Lizenzbestellungen können nun direkt an die Endkunden mit Download des Lizenzschlüssels und der Software gesendet werden.

"Immer mehr unserer Partner haben den Wert des personalisierten Shop-Erlebnisses über MyInTouch erkannt", so Seebauer weiter. "Sie nutzen es vornehmlich, um sich ihre Aktivitäten zu zuletzt gesuchten Seiten oder Begriffen anzeigen zu lassen, ihre Lizenz-Renewals auf einen Blick zu sehen und direkt zu bearbeiten oder sich in ihrem eingebauten Postfach über Aktionen und Gutscheinen benachrichtigen zu lassen."

Die neuen Funktionen hätten hohen Zuspruch erfahren, erklärt Seebauer, und verweist auf die Bestellerleichterungen bei Apple-Produkten. Neben dem Konfigurations-Tool Apple CTO, könne jetzt auch die für die Rabattierung wichtige originale Apple-Auftragsnummer abgefragt werden. Auch eine spezielle Suche nach ökologisch zertifizierten und umweltfreundlichen Produkten wurde in beide Systeme integriert.

InTouch4me - der eigene Webshop

Die von InTouch losgelöste White Label-Plattform kann als B2B- oder B2C-Shop aufgebaut werden und bietet eine breite Funktionsvielfalt, die den Vertrieb für Partner automatisieren und seinen Kunden einen komfortablen Online-Einkauf über das eigene Kundenportal bieten soll. InTouch4me bietet neben einer automatischen Produktdatenpflege, aktuelle VK-Preise mit kundenindividuellen Preislisten, Echtzeitabfrage, Bestellanbindung, flexible Lieferantenauswahl und Versandmöglichkeiten mit Tracking sowie verschiedene Zahlungsarten. Mit Zusatzmodulen können etwa Genehmigungs-Workflows oder Produktkonfigurationen integriert werden.

Per Baukastensystem soll sich mit InTouch4me ein Webshop ganz leicht im Do-It-Yourself-Verfahren erstellen lassen. Ein Einrichtungsassistent baut die Grundzüge des Webshops in wenigen Schritten auf, bevor per Drag and Drop die Seiten des IT-Shops gesetzt werden. Texte, Bilder und Videos, aber auch Artikel oder Platzhalter für dynamische Inhalte solle sich schnell und einfach einfügen lassen, verspricht TD Synnex. Selbst personalisierte Marketingaktionen lassen sich regelbasiert einbinden, um Kampagnen präzise an die Zielgruppe auszuspielen.

Interessierte Vertriebspartner könne sich über beide Online-Systeme bei den E-Commerce-Spezialisten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link oder telefonisch unter 089 4700 2332 informieren.