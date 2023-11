Datech, ein Geschäftsbereich der TD Synnex, hat Pläne zur Erweiterung seines Lösungsportfolios vorgestellt. Demnach plant Datech seinen Autodesk-Partnern weiterhin ein Höchstmaß an spezialisiertem Service und Support bieten, aber auch weitere Hersteller - von denen viele ergänzende Lösungen anbieten - in das Angebot aufnehmen.

TD Synnex will die so entstandenen Vorteile ihrer erweiterten CAD-Produktlinie, VAD-Services und Tools einem größeren Kreis von Fachhändlern zugänglich machen. Vor allem Partner im kommerziellen und öffentlichen Sektor, die das wachsende Potenzial von Konstruktionssoftware nutzen wollen, werden angesprochen. Dabei unterstützt Datech mit gezielter und strategischer Geschäftsentwicklung, Pre-Sales-Support und technischer Unterstützung, heißt es weiter aus der deutschen Zentrale in München.

"Die Datech hat einen guten Ruf wegen ihrer tiefen Spezialisierung im Bereich der Designsoftware, die auf der Expertise und der Erfahrung ihres weltweiten Teams in Verbindung mit zuverlässigen Tools, Plattformen und Vertriebsmethoden basiert, um den Erfolg ihrer Kunden zu gewährleisten", so Patrick Zammit, President Europe & APJ bei TD Synnex. "Im Zuge der Weiterentwicklung des Unternehmens werden Datech-Partner weiterhin von dieser einzigartigen Kombination profitieren, die nun erweitert und diversifiziert wurde, um Design-Partnern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen und den Kundenerfolg zu steigern."

Größere Auswahl an CAD-Lösungen

"Die Weiterentwicklung des Datech-Ansatzes ist eine Reaktion auf die Veränderungen in der Marktlandschaft und soll sicherstellen, dass wir in der bestmöglichen Position sind, um die Wachstumsambitionen unserer Partner zu unterstützen", führt Jaap Smit, Global Vice President Datech, weiter aus. "In den letzten Jahren haben wir ein beschleunigtes Wachstum des Designmarktes erlebt, wobei sich Designer und Unternehmen aufgrund der Einführung von hochentwickelter 3D- und Visualisierungssoftware immer stärker auf die digitale Welt konzentrieren. Diese digitale Revolution hat neue Möglichkeiten für unsere Partner geschaffen und bietet einen weiteren Bereich, in dem wir unser Geschäft ausbauen und wachsen lassen können."

Die neuen Hersteller werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive in das Angebot integriert. Weiterführende Informationen erhalten interessierte Vertriebspartner bei den Spezialisten der Datech per E-Mail unter diesem Link.