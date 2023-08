Um die Cisco Environmental Sustainability Specialization zu erhalten, haben alle TD Synnex Landesgesellschaften in Europa die entsprechenden Hersteller-Prüfungen CESO 700-240 und ESPB 700-245 bestanden. Die Landesgesellschaften verpflichten sich zudem in einer Erklärung, ihre Zusagen zur nachhaltigen IT zu erfüllen. Weiterhin wurden Nachhaltigkeitsbotschafter ernannt, die die Umsetzung vor Ort unterstützen sowie einen regionalen Verantwortlichen speziell für die Nachhaltigkeitsstrategie des Cisco-Geschäfts.

Akkreditierung unterstützt Partner

Die Zertifizierung hilft auch Partnern, ihre Maßnahmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Mit Zugang zum Cisco Takeback Incentive wird ihnen die kostenlose Rückgabe gebrauchter Hardware zur Wiederaufbereitung, zum Recycling oder zur sicheren Entsorgung ermöglicht. Außerdem gibt es bis zu sieben Prozent Rabatt auf neue Produkte sowie Unterstützung beim Erreichen des Cisco Select Partner-Status. Dazu können sie Ciscos Refresh-Programm für gebrauchte Hardware sowie Green Pay, eine nachhaltige Zahlungsform nutzen.

"Ich freue mich sehr, dass wir die Cisco Environmental Sustainability Spezialisation in allen europäischen Ländern erreicht haben und ich auch persönlich dafür zertifiziert wurde", erklärt Jörg Richter, Senior Business Unit Director Cisco & Networking und Nachhaltigkeitsbotschafter der DACH-Region bei TD Synnex. "Das ist eine großartige Nachricht für unsere vielen kleineren Cisco-Partner, die ihre nachhaltigen IT-Maßnahmen beschleunigen wollen und bei Cisco einen besseren Partnerstatus erzielen und davon profitieren möchten. Wir konnten bereits in den letzten Wochen eine Reihe von Partnern durch unsere On-Site-Trainings schulen und erfolgreich durch die Zertifizierung begleiten."

"Cisco hat einmal mehr bewiesen, dass sie neue Themen mit aller Konsequenz angehen und nicht nur die Produktpolitik auf Nachhaltigkeit ausrichten, sondern auch die Channel-Programme dafür anpassen können", ergänzt Richter. "Ich kann Partner nur auffordern, gerne auch mit mir persönlich über spezifische Vorteile und Angebote zu sprechen."

Interessierte Vertriebspartner erhalten weiterführende Informationen bei den Cisco-Experten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.

