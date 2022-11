Die TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG hat die Zusammenarbeit mit der IBM-Tochter Red Hat erweitert. Dadurch kommen ISVs in Deutschland und der Schweiz über einen standardisierten Zugangsprozess und eine einheitliche, optimierte Abwicklung schneller an Red Hat-Lösungen. Außerdem stehen den Partnern umfangreiche Finanz- und Kreditlösungen des Distributors zur Verfügung.

Für ISVs in Deutschland und der Schweiz

Red Hat-Technologien mit Subskriptionsservice und technischem Support bieten eine zuverlässige Basis für individualisierte Software und Applikationslösungen. Durch den Zugriff auf Teams mit langjähriger Red Hat-Expertise erhalten ISVs ganzheitliche vertriebliche sowie technische Unterstützung bei Rekrutierung, Onboarding sowie Entwicklung und Durchführung von Projekten.

Das ISV-Programm von Red Hat gewährt reinen Entwicklungshäusern die Möglichkeit, sich auf ihr Kernprodukt zu fokussieren, während Systemhäuser mit Entwicklungsabteilungen leichter in den Markt einsteigen können. Das große Portfolio mit ausgewählten Herstellern und entsprechenden Experten bringt ergänzende Vorteile, erklärt TD Synnex.

"Red Hat ist auf seinem Gebiet führend", so Christoph Heinz, Business Unit Director IBM, Red Hat und Academy bei TD Synnex. "Diese erweiterte Zusammenarbeit stellt für unsere Partner eine hervorragende Chance dar, den technologischen Wandel auf ihren Märkten zu beschleunigen und Cloud-native Anwendungen mit robusten und innovativen Open Source-Lösungen zu entwickeln. Neben dem klassischen Reselling-Modell und dem stetig wachsenden Cloud Service Provider-Geschäft eröffnet das ISV-Programm nun eine zusätzliche Möglichkeit, in neue Geschäftsfelder einzusteigen."

"Diese erweiterte Zusammenarbeit mit TD Synnex ermöglicht es dem Vertriebskanal, eine proaktivere Rolle beim Ausbau des Partner-Ökosystems von Red Hat in EMEA zu übernehmen und einen einheitlichen Markteinführungsansatz zu verfolgen, der darauf abzielt, bestehenden und zukünftigen Kunden Mehrwert zu bieten", erklärt Kevin Bland, Director EMEA Partner Ecosystem bei Red Hat. "ISVs waren schon immer ein wichtiger Teil unseres Ökosystems, da sie unseren Kunden mit Cloud-nativen Open Source-Lösungen einen hohen geschäftlichen Mehrwert bieten."

Interessierte Vertriebspartner und ISVs erhalten ausführliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu den Spezialisten auf der Red Hat-Seite von TD Synnex.