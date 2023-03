Das große Interesse an flexiblen RPA-Lösungen bestätigt, dass Automationssoftware immer stärker nachgefragt wird. Um dem gerecht zu werden, hat die TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG mit der Münchener AmdoSoft Systems GmbH einen Distributionsvertrag geschlossen. Das Portfolio steht ab sofort Vertriebspartnern der TD Synnex in Deutschland zur Verfügung.

Automation und Analytik

Entscheidungsträger suchen derzeit nach komfortablen und flexiblen Lösungen, um der nachaltigen Automatisierung von Geschäftsprozessen und Datenanalysen gerecht zu werden. Vor allem Kunden aus der Logistik und der industriellen Fertigung, aber auch aus den Bereichen HR und Health haben den Wert robotergestützter Automationsprozesse erkannt und sind auf der Suche nach effizienten Lösungen für ihre Geschäftsprozesse.

Ein weiteres Trendthema ist Synthetic Monitoring, das für eine automatisierte Überprüfung der Performance von Webseiten, Servern oder Webdiensten sorgen soll. Während RPA vor allem die Fachabteilungen unterstützt, ist Synthetic Monitoring eher für die Unternehmens-IT relevant. Mit dem b4 Bot von AmdoSoft können Data Center und Infrastrukturen überprüft und so Performanceeinbußen verhindert oder zumindest abmildert werden.

Umfangreiche Unterstützung durch TD Synnex

"Wir vermerken einen deutlichen Anstieg an Nachfragen nach flexiblen Lösungen für Robotic Process Automation und Synthetic Monitoring", erklärt Maximilian Wieser, BU Manager Enterprise Software und Data & IoT bei TD Synnex DACH. "Der b4 Bot von AmdoSoft ist für mich eine sehr flexible Lösung in den Bereichen Automation und Data Analytics, und ich freue mich sehr, sie ab sofort unseren Vertriebspartnern zur Verfügung stellen zu können. Wir unterstützen unsere Partner beim Recruitment, beim Onboarding sowie dem Management der Lösungen. Mittelfristig werden auch die Implementierung beim Endkunden sowie die Einweisung der Mitarbeiter durch uns oder unsere Partner vorgenommen."

"Ein großer Vorteil unseres b4 ist, dass er beides kann - klassisches RPA und eben auch das Synthetic Monitoring im Sinne eines fortlaufenden End-to-End-Monitorings kritischer Prozesse und Services", ergänzt Mario Griffith, Geschäftsführer der AmdoSoft Systems GmbH. "Ob RPA, Synthetic Monitoring oder weiterführende Funktionen mit KI oder Machine Learning - mit dem b4 Bot können wir vielen Unternehmen helfen, ihre Automatisierung voranzutreiben und zukunftsfähig zu bleiben. Mit TD Synnex haben wir einen starken Partner gefunden, der helfen wird, den b4 Bot im ganzen Land bekannt zu machen."

Vertriebspartner erhalten weiterführende Informationen bei den RPA-Spezialisten der TD Synnex via E-Mail unter diesem Link.