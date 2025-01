Wie die Münchener Niederlassung der TD Synnex mitteilt, haben der Distributor und der taiwanische Hersteller Asus eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, die dem IT-Channel das Angebot an Mini-PCs über einen weiteren Vertriebsweg ermöglicht. Während Asus so seine Marktpräsenz in DACH weiter ausbauen kann, erweitert TD-Synnex sein Portfolio an KI-fähigen Mini-PCs.

Kleine Leistungsträger für universelle Anwendungen

Mit der Aufnahme des NUC-Portfolios adressiert TD Synnex eine Vielzahl an Kundengruppen, darunter klassische Vertriebspartner, Systemhäuser, Systemintegratoren und deren industrielle Anwender. Asus bietet innovative Technologien, kundenorientierte Lösungen und leistungsstarke KI-Anwendungen für unterschiedlichste Anwendungsfelder. Insbesondere den Asus NUC 14 Performance für innovative KI-Lösungen, hebt TD Synnex hervor, ebenso wie den NUC 14 Pro AI, der als weltweit erster KI-Mini-PC mit Intel Core Ultra-CPU beworben wird. Dieser verfügt unter anderem über Microsoft Copilot+ und Fingerabdruckerkennung.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Lösungsangebot von Asus nun unseren Vertriebspartnern in allen 3 Ländern flexible und leistungsstarke Mini-PC-Lösungen anbieten können", erklärt Nikolai Laubstein, Head of Category Management & Sales der GCC. "Für mich zeichnen sich die Produkte besonders durch ihre Energieeffizienz, Kompaktheit und die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten aus. Vom sofort einsatzbereiten Komplettsystem bis hin zu hochgradig anpassbaren Barebone-Kits bietet das Portfolio Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen."

Schlüsselprodukte der Asus KI-Initiative

"Unsere Partnerschaft mit TD Synnex ist ein bedeutender Schritt, um die NUC-Reihe einer breiteren Kundschaft zugänglich zu machen und die Position von Asus im wachsenden Mini-PC-Markt zu stärken", sagt Daniel Moll, Senior Country Product Manager Mini-PCs und NUCs der Open Platform Business Group Asus. "Mit TD Synnex erschließen wir neue Vertriebskanäle - unter anderem auch den Markt für KI - und können noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Der Asus NUC 14 Performance ist ein Paradebeispiel für KI-Anwendungen - er kombiniert kompakte Bauweise mit bahnbrechender Leistung und macht ihn zu einem Schlüsselprodukt für unsere KI-Initiative."

Interessierte Vertriebspartner erhalten weitere Informationen zum Portfolio und zur Projektunterstützung bei den GCC-Experten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.