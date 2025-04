Broadliner TD Synnex hat mit der kalifornischen Arista Networks Inc. einen Anbieter von Cloud-Netzwerklösungen für große Rechenzentren und Campus-Umgebungen in seinem Portfolio. Durch die Vereinbarung erweitert der Distributor sein Netzwerk-Portfolio um das gesamte Spektrum der Arista Networks-Lösungen für seine Vertriebspartner und deren Endkunden.

Switches, AI und Cloud-Networking

Zum Sortiment gehören unter anderem hochleistungsfähige Switches für Rechenzentren und Lösungen für Campus-Netzwerke, die eine moderne, sichere Grundlage für Unternehmensnetzwerke darstellen, verspricht TD Synnex. Die Arista Cloud Networking Software ermöglicht zudem die Automatisierung, Transparenz und Kontrolle über hybride Cloud-Umgebungen. Arista-Lösungen seien bekannt für ihre Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und offene Architektur, wirbt der Distributor weiter.

Die preisgekrönten Plattformen von Arista Networks versprechen Verfügbarkeit, Agilität, Automatisierung, Analysen und Sicherheit durch einen fortschrittlichen Netzwerkbetriebsstack.TD Synnex bietet seinen Vertriebspartnern eine umfassende Vertriebsunterstützung und die technische Expertise der Netzwerkspezialisten des Distributors. Neben gemeinsamen Marketingaktivitäten und Schulungsprogrammen profitieren sie von zudem von verbesserten Margen und möglichen, dedizierten Wachstumschancen durch Arista-Lösungen.

Wichtige Region für Arista

"Die Produkte von Arista ergänzen unser bestehendes Portfolio hervorragend und ermöglichen es unseren Partnern, ihren Kunden hochmoderne Netzwerklösungen anzubieten, die den Anforderungen modernster IT-Infrastrukturen gerecht werden", erklärt Jörg Richter, Senior Director Networking DACH bei TD Synnex Deutschland, über die neue Partnerschaft mit Arista Networks. "Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Unternehmen - und vor allem für unsere Kunden - einen erheblichen Mehrwert schaffen wird."

"Wir freuen uns, TD Synnex als unseren neuen Distributionspartner in Deutschland begrüßen zu dürfen", so Michael Sicklinger, Sales Director DACH bei Arista. "Ihre etablierte Marktpräsenz, ihr starkes Partnernetzwerk und ihre Expertise im IT-Distributionsgeschäft machen sie zum idealen Partner, um die Reichweite unserer Lösungen in dieser wichtigen Region zu erweitern. Gemeinsam werden wir unseren Kunden helfen, ihre Netzwerktransformation voranzutreiben."

Weiterführende Informationen zum Lösungsportfolio gibt es von den Networking-Spezialisten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.