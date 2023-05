Die TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG erweitert das Angebot für Managed Service Providers und Systemhäuser in Deutschland um die Softwarelösung der in Frankfurt am Main ansässigen Equipme GmbH. Mit der B2B SaaS-Plattform des Startups lassen sich Managed Services digital leichter verkaufen und verwalten, so der Distributor.

Vertriebsprozesse automatisieren

Die von Equipme entwickelte Lösung ermöglicht MSPs, ihren Kunden eine hervorragende Serviceerfahrung zu bieten und die eigenen Vertriebsprozesse für Managed Services und as-a-Services zu automatisieren. So kann das eigene XaaS-Serviceportfolio für Software, Hardware oder Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwaltet werden. Von Angebot, Einkauf über Produktion und Support bis hin zu automatisierter Abrechnung und Recycling bildet Equipme die gesamte Geschäftsbeziehung in einem One-Stop-Shop ab.

Vertriebspartner der TD Synnex können die in einer Plattform zusammengefassten E-Commerce und Service Lifecycle Management-Lösung als White-Labeled B2B-Bestellportal ihren Kunden anbieten. Diese speziell auf XaaS-Angebote ausgelegte Plattform ist damit eine zentrale Verwaltungsplattform für Unternehmen und deren Mitarbeiter vom Management über HR- und IT-Abteilungen bis zu Einkauf und Controlling.

Universelle Plattform für Dienstleistungen

"Wir gewinnen mit TD Synnex einen starken Distributions-Partner, der mit seiner großen Breite an Resellern eine perfekte Verbindung für Equipme darstellt", sagt Paul Martin, CEO der Equipme GmbH. "Die Kooperation mit TD Synnex ist ein wichtiger Schritt, unsere Marktposition als führender Plattformanbieter für alle Arten von 'as-a-Service'-Geschäftsmodellen auszubauen und gemeinsam einen wertvollen Beitrag in der Geschäftsmodell-Transformation vieler Systemhäuser und MSPs zu leisten."

"Ich freue mich sehr, dass wir unseren Partnern nun die Lösungen der Equipme GmbH anbieten können", erklärt Stefan Bichler, Senior Director der Business Unit Security & Software Solutions bei TD Synnex. "Die in ihrer Funktion einzigartige und sofort einsetzbare Subskriptions-Plattform für Mietgeschäfte zeichnet sich für mich durch die sehr intuitive Bedienoberfläche für Unternehmen und das einfach zu bedienende Back-end für Vertriebspartner aus. Mit dieser Lösung lassen sich XaaS-Services deutlich leichter verkaufen und Kunden behalten die absolute Kontrolle über gebuchte Services, Assets-Verbleib, Laufzeiten und Kosten."

Interessierte Vertriebspartner erhalten weiterführende Informationen bei den Software-Spezialisten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.

