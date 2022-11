Das Portfolio der Lancom Systems GmbH, seit 2018 eine hundertprozentige Tochter des Technologiekonzerns Rohde & Schwarz, kann wieder bei der TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG bezogen werden. Das Unternehmen garantiert die Backdoor-Freiheit seiner Produkte und gehört der Initiative "IT-Security Made in Germany" an. Soft- und Hardware-Entwicklung, Fertigung und Hosting des Netzwerkmanagements finden vornehmlich in Deutschland statt.

100 Prozent "Backdoor-frei"

Im Bereich Standortvernetzung bietet Lancom Lösungen an, mit denen Arbeitsplätze sicher mit VPN ausgestattet, performante Business WLAN-Lösungen installiert oder bestehende Telefonanlagen auf VoIP migriert werden können. Vertriebspartner, die Lösungen im Bereich Standortvernetzung, Netzwerksicherheit und -management sowie Digitalisierung von Schulen anbieten, können ab sofort auf das Lösungsportfolio mit hohen Sicherheitseigenschaften, wie etwa BSI-Zertifizierung, zugreifen.

"Ich freue mich sehr, dass wir unseren Vertrag mit der Lancom Systems wieder reaktivieren konnten", so Oliver Rebein, Business Unit Director Peripherals bei TD Synnex. "Im Fokus unserer Zusammenarbeit stehen neben der termingerechten Belieferung auch die intensive Betreuung der Lancom Partner und deren Entwicklung zu höheren Partner-Levels. Hier zählt für mich vor allem die BU-übergreifende Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten in den Bereichen Security sowie IoT & Data, von der unsere Partner maßgeblich profitieren und die uns im Distributionsumfeld einzigartig macht. So können wir einen kundenorientierten Lösungsfokus garantieren."

Vertrauenswürdige Netzwerklösungen

"Wir gewinnen mit der TD Synnex einen Distributions-Partner, der mit seiner VAD-Strategie eine perfekte Verbindung für das Lancom Lösungs-Portfolio darstellt", erklärt Christian Sallmann, Vice President Distribution Germany bei Lancom Systems, zum Vertragsabschluss mit TD Synnex: "Die Kooperation mit der TD Synnex ist ein wichtiger Schritt, unsere Marktposition als führender europäischer Hersteller auszubauen und als deutscher Spezialist für vertrauenswürdige Netzwerklösungen "Made in Germany" nachhaltige Impulse zu setzen."

"Sicherheit ist ein, wenn nicht sogar das Kernthema im Netzwerkbereich", ergänzt Rebein und nannte dabei mobiles Arbeiten, mobile Clients und die Cloud als Stichpunkte. "Unsere Partner greifen darüber hinaus auf ein anspruchsvolles und umfangreiches Portfolio im Security-Bereich zu, das verschiedenste Bereiche von der Überwachung über Hardware- und Softwaresicherheit bis hin zu Identity Management und unterbrechungsfreier Stromversorgung abdeckt."

