Ab sofort können Vertriebspartner der TD Synnex in Deutschland und Österreich auf die Vor-Ort- und Reparatur-Services der Evernex-Tochter Technogroup zugreifen. Der Schweizer Dienstleister ist bekannt für Third-Party Maintenance (TPM) in Rechenzentren und bietet in Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für die IT-Systeme von RZ-Anbietern oder Industriekunden an.

Technogroup besitzt die dreifache ISO-Zertifizierung für Umwelt-, Qualitätsmanagement und Informationssicherheit und stellt Servicemitarbeiter an 12 Standorten in Deutschland und Österreich bereit. Die Leistungen für die NAS-Lösungen von Synology erstrecken sich von Onsite-Support Packs und Onsite Post Warranty Support Packs bis hin zu NBD Replacement Support Packs.

Dienstleister für Synology-Produkte

"Ich bin absolut überzeugt von dem Angebot der Technogroup für Synology-Lösungen und freue mich sehr, dass wir die qualitativ sehr hochwertigen Services der Technogroup ab sofort unseren Kunden anbieten können", erklärt Thomas Klein, Director Global Computing Components DACH bei TD Synnex. "Mit diesen neuen Services - in Kombination mit der einzigartigen Zusammenarbeit mit Synology - runden wir unser Lösungsangebot perfekt ab und bieten unserer Zielgruppe klare Mehrwerte in der Betreuung ihrer Kunden."

"Unsere Kunden legen großen Wert auf Ausfallsicherheit", sagt Michel Seibel, Head of Sales bei Technogroup. "Mit den Services für Synology Systeme tragen wir diesem Thema Rechnung. Gerade im Rechenzentrum ist ein professioneller Service unverzichtbar. Mit großem Stolz sehen wir einer spannenden Zukunft - gemeinsam mit TD Synnex an der Seite - im Bereich Synology Infrastruktur Services entgegen. Durch vertrauenswürdige Allianzen ist der Ausbau der Internationalisierung von Synology Services erst möglich. Wir freuen uns, mit TD Synnex einen weiteren starken und internationalen Vertriebspartner gewonnen zu haben."

Stärkung für MSPs und Systemhäuser

"Mit TD Synnex und Technogroup Evernex haben wir seit einiger Zeit zwei starke Partner an unserer Seite, die die gleichen Werte wie Synology leben: Serviceorientierung und Kundenunterstützung", kommentiert Dennis Schellhase, Head of DACH Market Synology, die Zusammenarbeit. "Wir freuen uns, hiermit die existierenden Synergien zu nutzen und das Service-Ökosystem für TD Synnex Kunden zu erweitern."

"Dank der Synology Next-Business-Day Replacement Support Packs für Systemhäuser & Managed Service Provider liefern wir, in Kooperation mit Technogroup Evernex, die ideale Unterstützung, selbständig einen schnellstmöglichen technischen Service für Endkunden anbieten zu können", wirbt Schellhase weiter. "Darüber hinaus bieten die Vorort-Service-Packs - mit bis zu 4 Stunden Antrittszeit - maximale Betriebszeit und Zuverlässigkeit über die hervorragende Infrastruktur und Expertise der Technogroup Evernex. Somit können Managed Service Provider und Systemhäuser ihr Dienstleistungsangebot zur Minimierung der Ausfallzeit bei geringen Kosten flexibel erweitern und die Zufriedenheit und Bindung ihrer Endkunden stärken."

Interessierte Vertriebspartner erhalten mehr Informationen zu den Serviceangeboten von Technogroup bei den Experten der Global Computing Components der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.