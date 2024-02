Broadliner TD Synnex sieht großes B2B-Potenzial beim Vertreib von Google-Pixel-Geräten und dem passenden Zubehör. Andreas Roth, als Senior Director Mobile bei TD Synnex Germany, ist überzeugt, dass Partner mit den Smartphones "noch größeren Mehrwert für Geschäftskunden" bieten können.

TD Synnex ist autorisiert, die gesamte Palette von Google-Produkten von Mobiltelefonen bis hin zu Cloud-Diensten anzubieten. Daher sieht man sich bei dem Distributor "perfekt positioniert", um Partner bei der Steigerung ihres Umsatzes mit Google-Lösungen zu unterstützen.

Mit einem Growth Accelerator Partner-Programm (GAPP) will der Distributor nun den Partnern Zugang zu verkaufsunterstützenden Services und Ressourcen verschaffen und so ihr Wissen und ihre Fähigkeiten verbessern, Pixel-Geräte und Zusatzprodukte effektiv auf den Markt zu bringen. Partner, die die Einladung zur Teilnahme am Programm annehmen, erhalten Login-Daten für das speziell entwickeltes GAPP-Portal, über das sie Angebote optimieren, sich über Pixel-Produkte informieren und Bestellungen aufgeben und verwalten können. Die Partner haben außerdem Anspruch auf spezielle Rabatte und Sonderangebote für Pixel-Produkte und verwandte Produkte des Ökosystems.

Zusatzgeschäft durch Zubehör

Roth verweist dabei auf die zusätzlichen Umsatzchancen durch Zubehör: "Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio an Zusatzprodukten, mit denen wir die Erfahrung der Pixel-Nutzer wirklich verbessern und den Umsatz und die Rentabilität unserer Partner erheblich steigern können", verspricht der Mobile-Director. So eigenen sich die Pixel Buds-Kopfhörer als B2B-Anwendung für mobile Telefonkonferenzen, und mit dem Zero-Touch Enrollment auf den Pixel-Telefonen können Partner ihren Kunden die sichere Integration von Pixel-Geräten in ihre IT-Infrastruktur erleichtern.

Das Zero-Touch Enrollment Tool ist dabei vollständig in die E-Commerce-Plattform InTouch von TD Synnex integriert. Über diese haben Google-Partner auch Zugang zu Value Add Services wie Trade-In oder Tech-as-a-Service (TaaS). Mit Trade-In-Programm können Partner ihren Kunden einen Restwert für Altgeräte anbieten und ihnen so ein zweites Leben oder ein sicheres Recycling ermöglichen. TaaS ermöglicht es Partnern, Produkte und Services in einer einzigen regelmäßigen Abonnementzahlung zu kombinieren, anstatt den Kauf neuer Geräte über Investitionsbudgets finanzieren zu müssen.

