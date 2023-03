Distributor TD Synnex stellt im neuen Video-Format "Milk & Coffee" themenbasierte Lösungsszenarien in den Fokus. So wie Kaffee und Milch für viele die optimale Getränkelösung darstellt, so gibt es auch eine Vielzahl an perfekt zueinander passenden Herstellerlösungen, heißt es weiter aus München.

Praxisbezogene Kombinationsmöglichkeiten

In dem neuen Videoformat, das via YouTube angeboten wird, werden praxisbezogene Hersteller- und Lösungskombinationen vorgestellt, die direkt von Fachhändlern und Endkunden übernommen werden können. Die Produkte zweier sich ergänzender Hersteller werden im Talk mit Moderator Tom Meiler in konkreten Szenarien dargestellt. Die Adaptierbarkeit und Möglichkeiten der Skalierung werden ebenfalls thematisiert und lassen, wie aus der Kombination von Milch und Kaffee, verschiedenste Varianten wie Milchkaffee, Cappuccino oder Espresso Macchiato zu.

In der ersten 15-minütigen Folge der monatlich geplanten Ausstrahlungen, die unter dem Titel "Verfügbarkeit von Diensten trifft auf Verfügbarkeit von Daten" steht, stehen die Hersteller Veeam & Microsoft im Mittelpunkt. Dabei wird über die Sicherung der Online-Dienste von Microsoft 365 gesprochen und wie Veeam vollumfassende Backupmöglichkeiten bietet und als einzigartige Ergänzung in Sachen Sicherheit, Backup & Data Recovery dort aufbaut, wo Microsoft aufhört. Zudem bietet das Video neue Einblicke in "What`s New" bei Microsoft und Veeam und welche künftigen Marktrends beide Hersteller sehen.

Microsoft 365 und Veeam sind erst der Anfang

"In Kundengesprächen kommt immer wieder das Thema der Lösungsentwicklung und der Lösungsaggregation sowie der Wunsch nach praxisbezogenen Anwendungsfällen auf", erklärt Stefan Bichler, Sr. Director Business Unit Security & Software Solution bei TD Synnex. "Basierend darauf wurde das Format Milk & Coffee entwickelt, und es war mir dabei wichtig, unseren Partnern ein Tool zu liefern, das sie direkt für den eigenen Nutzen verwenden können - sei es für ihre Kunden als Inspiration (Door Opener), als vertriebsunterstützendes Videoformat in Präsentationen oder für den unmittelbaren Einsatz im persönlichen Kundengespräch. Unsere Partner werden darin unzählige Möglichkeiten des Cross- oder Upsellings entdecken."

Weitere "Milk & Coffee"-Videos mit den Herstellern Acronis, Google, VMware, Nvidia und Lenovo sind bereits in Planung. Nähere Informationen zu den Hintergründen sowie der Link zum ersten Video sind auf der Landingpage "Milk & Coffee" bei TD Synnex unter diesem Link zu finden.