In dem Bericht wird das im letzten Jahr von TD Synnex in dessen Corporate-Citizenship-Programm vorgestellte ESG-Framework erläutert. Es präsentiert eine Strategie im Einklang mit den Unternehmenszielen und ist auf die gesamte weltweite Organisation übertragbar. Darin hebt TD Synnex den Schutz der Umwelt, mehr Diversität am Arbeitsplatz und den Zugang zu Technologie für Bedürftige besonders hervor.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

"Unser Ansatz für das Unternehmenswachstum hat sich dahingehend entwickelt, dass wir Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit stellen", erklärte Rich Hume, CEO von TD Synnex. "Unser Kommittent für Innovation, Menschen und den Umweltschutz ist für das Erreichen unserer übergeordneten Ziele unerlässlich. Wir werden auch in Zukunft investieren und unsere Kunden, Mitarbeiter und Communities unterstützen und bleiben bei den Grundsätzen, an denen sich schon unsere Vorgängerunternehmen orientiert haben."

Wie die deutsche Niederlassung in München weiter mitteilt, wurde Anfang 2022 ein Materiality Assessment zur Identifizierung und Priorisierung der ESG-Themen, die für TD Synnex und ihre Stakeholder am wichtigsten sind, durchgeführt. Seitdem arbeitet der Distributor aktiv an der weltweiten Umsetzung seiner ESG-Strategie in der gesamten Organisation. Der Bericht dient als Benchmark, um die in den kommenden Jahren gemachten Fortschritte aufzeigen zu können. Detaillierte Daten sollen zeigen, wie der Konzern zum Erreichen der festgelegten UN-Hauptziele für nachhaltige Entwicklung beiträgt.

Umwelt

Im Rahmen ihrer Fokussierung auf den Klimaschutz und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen hat TD Synnex die Business Ambition Pledge der Science-Based Target Initiative (SBTi) unterzeichnet, die bis 2045 weltweit Netto-Null-Treibhausgasemissionen anstrebt. Das zusammengeführte Unternehmen übermittelte 2022 erstmals Daten an das CDP und wurde daraufhin von EcoVadis mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Der Distributor führte zudem Umweltmanagementsysteme ein und setzt sich für die Einhaltung internationaler Standards ein, in Deutschland für die ISO 14001, um Umweltbelastungen bestmöglich zu vermeiden.

Weiterhin hat TD Synnex ein modulbasiertes Schulungsprogramm zu Themen wie "Grundlagen der Nachhaltigkeit" und "Kreislaufwirtschaft" eingeführt. Zwölf Standorte, wie etwa das Logistikcenter Bor in Tschechien, erhielten eine Energy Star-, LEED- oder BREEAM-Zertifizierung. Eine weltweite Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit konzentriert sich unter anderem auf die Bereiche Transport, Logistik und Kreislaufwirtschaft.

Das Programm TD Synnex Renew zur Inzahlungnahme von Altgeräten rettete rund 350.000 Mobiltelefone vor der Mülldeponie, heißt es weiter aus München. Außerdem ist TD Synnex im Rahmen des einjährigen Jubiläums eine Partnerschaft mit Treedom eingegangen, das für jeden Vollzeitangestellten einen Baum pflanzt hat und dies auch in Zukunft für jeden neuen Mitarbeiter tun wird. So konnten bisher 30.256 Bäume in Ostafrika gepflanzt werden.

Soziales

Das Thema "Soziale Verantwortung" beginnt für TD Synnex bei den Mitarbeitern. Als Ziel soll bis 2030 der Anteil von Frauen in der Belegschaft auf 50 Prozent erhöht und in Führungspositionen auf 40 Prozent gesteigert werden. Außerdem werden die Programme für paritätische Vergütung, Zusatzleistungen und Beförderung weiter ausgebaut.

Als wichtige Komponente hebt TD Synnex die Unterstützung und Erweiterung ihrer Business Resource Groups (BRG) hervor. Hier tauschen sich Mitarbeitende mit gemeinsamen Interessen über Erfahrungen aus und legen Ziele fest. Im vergangenen Jahr wurden zwei weitere BRGs gegründet: "Embrace" setzt sich für die Anerkennung kultureller, ethnischer und religiöser Unterschiede sowie die Förderung einer freundlichen, gerechten Arbeitsumgebung ein. "Rise" fokussiert sich auf die Wertschätzung, Unterstützung und Förderung von Mitarbeitern aus Asien und den Pazifikinseln.

Im Rahmen ihres Engagements zur Überwindung der digitalen Kluft brachte sich TD Synnex vor allem in sozialen Brennpunkten durch die Bereitstellung von Geräten, digitalen Workshops, Internetverbindungen und technischem Support ein. 2022 hat TD Synnex im Rahmen einer Partnerschaft mit der gemeinnützigen US-Organisation Human I-T bei der digitalen Ausstattung von 20.000 Haushalten mit etwa 60.000 Menschen geholfen.

Governance

TD Synnex blickt stolz auf die Inklusion, Zusammenarbeit, Integrität und Exzellenz durch die Unternehmensführung zurück, die stets Best Practices, lokale Gegebenheiten und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, Kunden, Hersteller und Investoren im Mittelpunkt sah. Der Konzern nennt diese Unternehmenskultur "Servant Leadership in Action", eine auf Corporate Citizenship ausgerichtete Führungs- und Governance-Struktur. Zusätzlich wurden die Positionen "Director of Global Responsibility" und "Global Sustainability Manager" neu geschaffen.

Bei der Berichterstattung über ihre Fortschritte im Bereich Corporate Citizenship berücksichtigt das Unternehmen international anerkannte Standards, Richtlinien und Referenz-Frameworks. Den 2022 Corporate-Citizenship-Bericht und weitere Informationen über das Engagement von TD Synnex für die Gemeinschaft und die Beteiligten sowie die ESG-Ziele und die dazugehörige Roadmap gibt es unter diesem Link.



