In den USA hat TD Synnex sein Sparprogramm verschärft. Es sah bereits bisher einen Einstellungsstopp und Einschränkungen bei Dienstreisen vor. Die Maßnahmen hätten geholfen, seien aber nicht ausreichend, erklärte CEO Rich Hume US-Medien zufolge in einem internen Memo. Deshalb hat der Distributor jetzt zusätzlich ein Abfindungsprogramm aufgelegt.

Das Unternehmen berichtete im Juni für das zweiten Quartal 2023 einen Umsatz von 14,1 Milliarden Dollar. Das waren 7,9 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Einnahmen aus dem laufenden Betrieb lagen mit 253 Millionen jedoch auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Traditionell werden keine Zahlen für einzelne Landesgesellschaften ausgewiesen.

Glaubt man den Analysten von Context, dürfte es hierzulande jedoch besser aussehen, als in den USA und im weltweiten Durchschnitt, Denn die IT-Distribution in Deutschland generell kann ihrer Prognose zufolge nach zwei schwierigen Jahren 2023 endlich wieder ein Umsatzwachstum verzeichnen. Nach einem im Vergleich zum Vorjahr leicht besseren ersten Quartal (+2 Prozent) und einem zweiten Quartal ungefähr auf Vorjahresniveau prognostizierte Context im Mai für das dritte Quartal eine leichte Verbesserung und im vierten Quartal erneut ein Plus von 2 Prozent. Von der Trendwende des Gesamtmarktes nach zwei schwierigen Jahren mit leicht rückläufigen Zahlen dürfte auch TD Synnex profitieren.

Auf Anfrage von ChannelPartner erklärt die Deutschland-Niederlassung von TD Synnex, dass sich das freiwillige Abfindungsprogramm nur an Mitarbeiter in den USA richtet. Sie müssen zudem mindestens 58 Jahre alt sein und zuvor mindestens fünf volle Jahre im Unternehmen angestellt gewesen sein. In Deutschland ist eine vergleichbare Maßnahme nicht umgesetzt worden.

Auch einen Einstellungsstopp scheint es hierzulade nicht zu geben. Aktuell hat der Distributor in Deutschland neun Stellen zu besetzen. Gesucht werden unter anderem Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen im Vertriebsinnendienst. Aber auch Ausbildungsplätze sind noch zu vergeben, etwa als Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement und für ein Duales Studium im Bereich Business Administration.

