Incentives, bei denen pro verkauftes Gerät oder für bestimmten Umsatz Preise und Prämien winken, gibt es im Channel viele. Doch die erneut aufgelegte "FootPrint"-Kampagne von TD Synnex in Zusammenarbeit mit den Druckerherstellern Brother, Canon, Epson, HP und Xerox bildet hier eine Ausnahme, denn die gesammelten Prämien kommen einem Umweltprojekt zugute.

Laut TD Synnex ist es Ziel der Kampagne, das Druckergeschäft so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Druckerhersteller sollen so eine ideale Plattform bekommen, ihre Nachhaltigkeitsprogramme sowie ihre nachhaltigen Drucker-Serien zu präsentieren.

Bienenschutz im Fokus

Florian Koch, Teamlead der Printer & Supplies Business Unit der TD Synnex Germany, verzeichnet bei den Kunden eine ungebrochene Nachfrage nach umweltfreundlichem Drucken: "Im Rahmen der Kampagne konnten wir besonders den Absatz an nachhaltigen Druckern mit geringem Stromverbrauch und niedrigen Betriebskosten sowie solchen aus recyceltem Kunststoff steigern. Ich freue mich sehr, dass wir im Schulterschluss mit unseren Herstellern die Kampagne nun fortführen und so einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit im Druckersegment legen", erklärt er.

Die Aktion hat dieses Jahr das Thema Bienenschutz in Deutschland als Motto. Während der Kampagne sammeln teilnehmende Vertriebspartner virtuell FootPrints bei unterschiedlichen Challenges und durch das Erreichen individueller Umsatzziele. Für zwei gesammelte FootPrints spendet TD Synnex am Ende der Gewinnphase einen Euro an "Deutschland summt", eine Initiative, die seit 2010 die Aufmerksamkeit auf Wild- und Honigbienen lenkt und ein Pionier im Bienenschutz ist. Dies unterstreicht den Ansatz des Distributors, nicht nur wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt zu haben. Weitere Information zur Kampagne gibt es unter https://dach.tdsynnex.com/de/footprint/.

Mehr zum Thema:

Promotion für KI-fähige PCs: Feinkost und Flüge mit Snapdragon und TD Synnex

KI im Fokus: TD Synnex sieht sich als Lösungsdistributor

Nachfolger wird Patrick Zammit: TD-Synnex-CEO Hume tritt zurück