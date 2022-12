Der Hamburger Cloudbetreiber Teamdrive führt künftig den Cloud-Dienst "Hornetdrive" von Hornetsecurity weiter. Nach Angaben von Teamdrive entsteht dadurch "einer der größten Hochsicherheits-Datendienste Deutschlands". Der Betriebsübergang soll in zwei Schritten erfolgen.

Ab 1. Januar 2023 wird Teamdrive den Hornetdrive-Dienst zunächst unverändert weiter betreiben. Hornetdrive-Nutzer müssen dafür ihr Einverständnis erklären. An Preisen und Leistungen ändert sich laut Teamdrive nichts. Beim Übergang werde es weder Ausfallzeiten noch Betriebseinschränkungen geben, verspricht Teamdrive. Die verschlüsselten Daten bleiben weiterhin in Rechenzentren in Deutschland und unter der Kontrolle deutscher Firmen.

Kunden, die die Fortführung nicht wünschen, können den Service bei Hornetsecurity zum 31. Dezember 2022 kündigen. Über diesen Zeitraum hinaus bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet. Nutzer von Hornetdrive erhalten eine Mail, in der sie sich per Klick für die Fortführung oder die Kündigung entscheiden können.

"Unsere Hornetdrive-Kunden finden in Teamdrive einen starken Partner, der ihre Daten weiterhin zuverlässig schützt und aufbewahrt", sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. "Besonders schön für die Kunden ist der Wegfall einer Migration. Somit können die Kunden den Hornetdrive Client sowie die bestehenden Daten und Versionen nahtlos weiterverwenden."

Im Laufe des Jahres 2023 können bisherige Hornetdrive-Kunden dann wählen, ob sie bestehende Verträge zu unveränderten Preisen verlängern oder zum Teamdrive-Service migrieren wollen. Bei einer Migration stellt Teamdrive zahlreiche zusätzliche Funktionen in Aussicht.

Der Dienst biete "lückenlose End-to-End-Verschlüsselung, Zero-Knowledge-Architektur, revisionssichere Versionierung, Zwei-Faktor-Zugriffsschutz, automatische Datensynchronisation zwischen allen autorisierten Geräten, regelmäßiges Backup und Datenspeicherung ausschließlich in Deutschland. Der Dienst ist für Berufsgeheimnisträger wie Anwälte, Richter, Ärzte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen und erfüllt alle Anforderungen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) sowie der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form).

"Angesichts stark steigender Cyberangriffe gewinnen resistente Informationssysteme massiv an Bedeutung", erklärt Detlef Schmuck, Gründer und Geschäftsführer von Teamdrive. "Daher fällt der sicheren, zuverlässigen und allen rechtlichen Ansprüchen genügenden Datenhaltung und Datenübertragung eine Schlüsselrolle zu." Dazu gehöre neben Schutz vor Cyberangriffen durch Kriminelle auch der Schutz vor unzulässigen Datenzugriffe durch ausländische Staaten. "Dabei geht es nicht nur um die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, sondern generell um die Begehrlichkeiten aus dem Ausland auf Daten aus Deutschland", betont Schmuck.

