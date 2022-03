Als Datev-Partner bietet Köhler und Rapp (KuR) mit gerade mal zwölf Mitarbeitern das komplette Portfolio eines IT-Systemhauses an: Hard- und Software, Netzwerkkapazitäten mit Security-Lösungen. Die Hardware befindet sich im KuR-eigenen Rechenzentrum, Kunden greifen remote auf KuR-ASP zu und zahlen für die Nutzung dieser Ressourcen laut Vertrag einen monatlichen Obolus an die Köhler und Rapp AG, die damit als klassischer Managed Service Provider (MSP) am Markt auftritt. Zu den bevorzugten Nutzern dieser Dienste zählen Anwaltskanzleien, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die damit etwa zwei Drittel der KuR-Klientel ausmachen. Denn auch mittelständisch geprägte produzierende Unternehmen und Handwerksbetriebe finden sich unter den fast 300 Kunden von Köhler und Rapp wieder.

Unter dem Dach der Teccle Group möchte KuR weiterwachsen und gedeihen, Michael Köhler bleibt KuR-Geschäftsführer, sein bisheriger Vorstandskollege Jörg to Baben wird dem Unternehmen noch für eine gewisse Zeit als Berater zuarbeiten und sich danach aufgrund seines erreichten Pensionsalter aus dem Geschäft zurückziehen. "Mit einer Vertragsquote von weit über 80 Prozent (vertraglich geregelte Managed Services, Anm. d. Red.) sind wir für den nächsten Wachstumsschritt bereit", begründet Köhler seinen Beitritt zur Teccle Group: "Hier haben wir einen Partner gefunden, der sein eigenes Datev-Geschäft ausbauen möchte und durch Zukäufe darauf abzielt, als ganzheitlicher Digitalisierungsberater im Markt für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu agieren."

Köhler und Rapp agiert bereits seit Jahren als Geschäftspartner der ADD IT & Consulting GmbH, die wiederm bereits seit Anfang 2021 der Teccle Group angehört (ChannelPartner berichtete). Damit wird Michael Köhler bei Teccle alten Weggefährten begegnen, etwa Siegbert Gergen und Jörg Zimmerling von ADD. Sein Vorstandskollege Jörg to Baben ergänzt: "Schon in ersten Gesprächen wurde uns bewusst, dass Teccle angetreten ist, um wirklich einen Unterschied im Markt zu machen." Der Unterschied liegt seiner Ansicht nach darin, wie man mit Kollegen umgeht, und kulminiert in dem Anspruch, mittelständischen Kunden die passenden Lösungen bereitzustellen.

"Mit unserer Beratungskompetenz, mit unseren Workplace-Lösungen und unserem Footprint im Datev-Umfeld wollen wir nun gemeinsam mit KuR und ADD unser Portfolio gezielt erweitern und verstärken", so begründet Sven Kalisch, Managing Partner bei der Teccle Group, die jüngste Transaktion. Sein Geschäftsführungskollege Klaus Kaiser ergänzt: "Mit KuR holen wir uns nicht nur einen absoluten Managed-Services-Profi ins Haus - wir können nun auch regional im Westen Deutschlands mit einem Standort in Dortmund flexibler agieren".

