Netzplan ist seit 1998 am Markt tätig, mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeiter. Zu den wichtigsten Technologielieferanten von Netzplan gehören Microsoft, Watchguard und HPE. In der Teccle Group soll das Systemhaus den Bereich IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsbetrieb (Private und hybride Cloud) verstärken, aber auch zu den Marktsegmenten Security, Kollaboration - und ERP signifikant beitragen.

Als in Hamburg ansässiger IT-Dienstleister übernimmt Netzplan für Teccle die Rolle des regionalen Leads für die Region "Nord". Zusammen mit der SMEA IT in Rostock ist Teccle damit mit rund 80 Mitarbeitern in den Region Nord/Nordost vertreten, deutschlandweit beschäftigt die Gruppe mittlerweile über 300 Mitarbeiter.

Matthias Loitz und Chris Wittmann, die beiden Gesellschafter der Netzplan GmbH, beteiligen sich im Rahmen der Transaktion finanziell an der teccle Group, sie führen auch in Zukunft eigenverantwortlich das operative Geschäft ihres Unternehmens weiter und werden Mitglieder des strategischen Beirats der Teccle Group. Aber das ist an sich nichts neues, auch bei den vorangegangen sechs Akquisitionen wurde eine derartige Beteiligung mit den Firmeninhabern vereinbart. Eingefädelt hat den Deal mit Netzplan Mike Bergmann, der dies bereits bei der ersten Übernahme (aConTech) tat.

Netzplan-Geschäftsführer Matthias Loitz erinnert sich an die erste Kontaktaufnahme: "Als wir von Teccle angesprochen wurden, haben wir in keiner Weise über einen Zusammenschluss oder Exit nachgedacht. Dennoch war schon nach wenigen Gesprächen klar, dass wir uns ideal ergänzen und Teil der Gruppe werden wollten. Die Art, wie Teccle auf den Markt blickt und was hier entsteht, ist genau das, was wir als mittelständischer Anbieter brauchen."

Chris Wittmann ergänzt: "Seit 2019 haben wir alle maßgeblichen Prozesse analysiert, unser Geschäft mit der Einführung neuer Managed-Service-Produkte weiter standardisiert und in hohem Maße dokumentiert. Hierdurch konnten wir unsere Profitabilität enorm steigern. Nun stehen wir an der Schwelle, in die nächstgrößere Struktur hineinzuwachsen. Dies hätten wir auch allein schaffen können - wissen aber, dass es mit einem starken Partner an der Seite deutlich schneller und besser gelingen wird. Ich freue mich daher sehr, Teil dieser tollen Story sein zu können und hier die Chance zu haben, am Aufbau von etwas wirklich Neuem mitzuwirken", so der Netzplan-Geschäftsführer.

Selbstredend freut sich auch das Teccle-Führungsteam über den Zuwachs: "Mit Netzplan haben wir am Hamburger Standort einen echten Platzhirsch in unserer Gruppe", meint Markus Wolf, Managing Partner bei Teccle. Sein Partnerkollege Thomas Schmidt zieht ein kleines Zwischenfazit: "Nach neun Monaten sind wir an sieben Standorten in Deutschland vertreten. Im Sommer werden wir mit allen Geschäftsführern gemeinsam an unserem Zielbild arbeiten. Die fachliche und soziale Integration der Unternehmen ist im vollen Gange und wird im zweiten Halbjahr 2021 fokussiert. Unser klares Ziel ist es, die Autonomie und Dynamik der Unternehmen aufrechtzuerhalten und dabei durch die richtige Kommunikation und Organisation gemeinsame Lösungen und Standards zu schaffen, die es jedem einzelnen und uns als Gruppe ermöglicht noch stärker zu werden."

