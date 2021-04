Der Teccle-Group gehören bereits Acontech und ADD an (ChannelPartner berichtete). Ende März 2021 bekam die Gruppe wieder Zuwachs.

EDV BV ist ein IT-Dienstleister aus der Oberpfalz mit einem eigenem Rechenzentrum. Das Systemhaus unter der Leitung von Stefan Lindner ist Dell- und Microsoft-Gold-Partner. Zu den weiteren Technologie-Lieferanten zählen Sophos, Commvault, Nutanix, Citrix, Pure Storage, HPE, Lenovo, Synology, Nvidia, Starface, VMware und Noris Network.

Die EDV BV GmbH bietet ihren mittelständisch Kunden maßgeschneiderte Managed Services und gilt als Expertin für private, öffentliche und hybride Cloud-Landschaften, darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf UCC und ausgewählte Industrie-spezifische Business Anwendungen im CAD-Umfeld spezialisiert. Im März 2021 konnte der IT-Dienstleister mit 60 Mitarbeitern sein 40tes Firmenjubiläum feiern - sofern das unter den Corona-Bedingungen möglich war.

Im Rahmen der Transaktion beteiligte sich Stefan Lindner, der geschäftsführende Gesellschafter EDV BV GmbH, an der Teccle-Group finanziell, und er führt dort auch in Zukunft eigenverantwortlich das operative Geschäft. In der Gruppe soll EDV-BV als "Trusted-Advisor" für den Mittelstand das Managed Service-Business ausbauen und zusätzlich die Rolle des "Local Leader" im Süden Deutschlands einnehmen.

Thomas Schmidt, Managing Partner bei der Teccle Group, freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen: "EDV-BV hat auf beeindruckende Weise bewiesen, dass die Transformation vom reaktiven Produktverkauf zum ganzheitlichen Lösungsanbieter erfolgreich gelingen kann. Die hohe technologische Kompetenz, der beeindruckend langjährige Kundenstamm sowie die moderne Ausrichtung als Arbeitgeber haben uns von Beginn an begeistert."

Stefan Lindner sah für sein Unternehmen den Zeitpunkt gekommen, das eigene Managed-Service-Geschäft gezielt auszubauen: "Wir haben uns der Teccle Group angeschlossen, um unsere Leistungen zu fokussieren und unser Know-How in eine größere Einheit einzubringen. Die Art, wie die Teccle Spezialisten zusammenführt und mit hoher Agilität agieren lässt, beeindruckt uns. Menschlich und technologisch sind wir voll auf einer Wellenlänge", so der EDV BV-Chef weiter.

"Nach einem halben Jahr und den ersten drei Zukäufen sind wir jetzt deutschlandweit mit über 150 Experten höchster Kompetenz in den Bereichen Public- & Private-Cloud-, On-Prem-Lösungen sowie mit den Themen Kollaboration und ausgewählten Business -Anwendungen für den Mittelstand tätig", fasst Teccles Managing Partner Sven Kalisch die aktuelle Lage der Gruppe zusammen. Noch in den Monaten April bis Juni 2021 sollen zwei weitere Systemhäuser akquiriert werden.

Mehr zum Thema:

netgo kauft arxes-tolina

Medialine schluckt IT-On.net

Cancom erwirbt Anders & Rodewyk

Adesso Orange

Die neue Strategie von Logicalis