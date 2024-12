Immer wieder kurz vor Jahresende tätigt die Teccle Group ihre Akquisitionen. Am 29. Dezember 2023 wurde beispielsweise mit der Braintower Technologies GmbH das 15-te Mitglied in die Systemhausgruppe aufgenommen (ChannelPartner berichtete), und kurz davor die Telenova als Nummer 14.

Am 12. Dezember 2024 ist Circular Informationssysteme GmbH aus Stuttgart als 16-tes Mitglied der Teccle Group beigetreten. Circular-Chef Rüdiger Kolp bleibt als Geschäftsführer an Bord. Sein Stellvertreter Alexander Krist bleibt in der Rolle des COO ebenfalls dem Unternehmen erhalten. Sie beide wollen Circular gemeinsam mit Teccle in eine bessere Zukunft führen.

"Wir haben es in den letzten drei Jahrzehnten geschafft, uns im öffentlichen Sektor und bei Unternehmen aus der freien Wirtschaft als überregional agierender Dienstleister für Netzwerk-, Security- und Infrastrukturlösungen zu etablieren", berichtet der Circular-Geschäftsführer. Und weil seine Kunden stetig neue Technologien und Services benötigen, sah Kolp im Verbund mit Teccle dafür bessere Möglichkeiten: Das ist eine großartige Chance, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe zu setzen."

Der Circular-Geschäftsführer suchte nach einem Partner, der seine Qualitätsstandards in der Kundenbetreuung teilt, großen Wert auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiter legt und gleichzeitig einen partnerschaftlichen Umgang mit den Lieferanten legt. "Mit Teccle haben wir genau diesen Partner gefunden", so Rüdiger Kolp weiter.

"Durch die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und den Einsatz innovativer Lösungen sehen wir uns für die Zukunft hervorragend aufgestellt, die weiteren Wachstumsschritte werden wir nun gemeinsam gehen."

Für Teccle lohnt die Aufnahme von Circular gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Stuttgarter IT-Dienstleister ist bereits seit 1995 im Markt aktiv, verfügt also über gefestigte Kundenbeziehungen. Mit einem Team von 60 Mitarbeitern und mit einem in den vergangenen 30 Jahren aufgebauten Portfolio an Lösungen und Services deckt Circular - eigener Aussage zur Folge - den IT-Bedarf von Privatfirmen, öffentliche Institutionen und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Das dabei angeboten Dienstleistungen reichen von der Analyse, Konzeption und Implementierung über den laufenden Betrieb und Support bis hin zu der Bereitstellung der IT-Infrastruktur. Mit Managed Services erzielt Circular wiederkehrende Erlöse, 2021 betrug der Jahresumsatz über 30 Millionen Euro. Seit 1995 hat der Stuttgarter IT-Dienstleister Vertriebspartnerschaften zu so renommierten Technologie-Anbietern wie Palo Alto Networks, Juniper Networks, Cisco Systems und Dell Technologies. Mittlerweile ist Circular nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Leipzig, Frankfurt am Main und in München mit Niederlassungen vertreten.

Und so zeigt sich Markus Wolf, Mitgründer und Geschäftsführer der Teccle Group, mit dem Neuerwerb äußerst zufrieden: "Mit Circular gewinnen wir höchste IT-Security- und Netzwerk-Kompetenz und verstärken uns in einem für unsere Kunden enorm wichtigen Bereich." Ferner freut sich Wolf über Teccles stärkere Präsenz in Süddeutschland.

Klaus Kaiser, ebenfalls Teccle-Mitgründer und -Geschäftsführer, ergänzt: "Circular ist eine perfekte Ergänzung für unsere Gruppe und ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Die Begeisterung, die in den Gesprächen mit Rüdiger Kolp und seinem Team entstanden ist, hat uns zusätzlich überzeugt, diese Partnerschaft einzugehen."

Mit Circular ist Teccle nun mit über 625 Beschäftigten an 17 Standorten deutschlandweit präsent. Der Jahresumsatz der Gruppe dürfte 2024 die 150 Millionen Euro-Marke übertreffen.



